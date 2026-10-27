Xã Thanh Hưng: Khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Thanh Hưng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng khai thác lợi thế nông nghiệp, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%.

Xác định nông nghiệp là thế mạnh, Thanh Hưng quan tâm phát triển vườn cây ăn trái theo hướng nâng cao chất lượng, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường. Toàn xã có 4.000 ha vườn cây ăn trái, sản lượng thu hoạch đạt hơn 68.500 tấn. Trong đó, sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực.

Cùng với duy trì sản xuất, địa phương chú trọng xây dựng vùng trồng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Hiện xã có 52 mã số vùng trồng xuất khẩu với hơn 1.223 ha.

Bên cạnh trồng trọt, lĩnh vực thủy sản tiếp tục được duy trì, góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất. Kinh tế tập thể cũng được quan tâm thông qua việc củng cố hoạt động của các hợp tác xã và phát triển sản phẩm OCOP.

Toàn xã hiện có 5 hợp tác xã và 4 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Trong 9 tháng, xã có thêm 20 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số lên 106 doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng Nguyễn Hoàng Sơn cho biết, địa phương tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng trong sản xuất nông nghiệp, thương mại và dịch vụ; đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong những tháng cuối năm, xã tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Song hành với phát triển sản xuất, Thanh Hưng chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng ước đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm.

Nguồn lực đầu tư được tập trung góp phần cải thiện hạ tầng, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất và tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Nhiều tuyến đường được hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và thúc đẩy giao thương.

Cùng với đó, địa phương quan tâm khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân. Các công trình giao thông được triển khai đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển nông sản, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thanh Hưng còn chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong 9 tháng, địa phương giải quyết việc làm cho hơn 1.108 lao động, đạt khoảng 82% chỉ tiêu năm.

Công tác bảo vệ môi trường được duy trì; 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục được quan tâm. Qua đó, góp phần ổn định đời sống, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thanh Hưng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là duy trì đà tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Đồng thời, tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, gắn phát triển hạ tầng với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hoàng Sơn, xã tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh; ưu tiên nâng cao chất lượng nông sản, thúc đẩy thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển; đồng thời, quan tâm đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là cơ sở để địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, hướng đến xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.