Xã Thanh Hưng: Củng cố đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở

Đảng ủy xã Thanh Hưng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các ấp.

Trong đó, công tác củng cố nhân sự tại các ấp được địa phương quan tâm thực hiện. Đến nay, 11/11 ấp hoàn thành việc triển khai các quyết định về nhân sự.

Đội ngũ cán bộ ở ấp được kiện toàn gồm: Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận và Phó Bí thư chi bộ. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát tình hình thực tế, bảo đảm sự phối hợp giữa các lực lượng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ và hiệu quả hoạt động của Ban Nhân dân ấp.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiến hành củng cố nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Ban Công tác Mặt trận tại 11/11 ấp.

Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Song song với củng cố nhân sự ở các ấp, Đảng ủy xã Thanh Hưng tập trung kiện toàn tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, nhất là hệ thống trường học.

Địa phương thành lập 2 đảng bộ: Đảng bộ Trường Tiểu học và THCS An Thái Trung; Đảng bộ Trường Tiểu học Tân Thanh; đồng thời công bố kết thúc hoạt động của một số tổ chức đảng trước đây.

Cùng với việc thành lập, địa phương thực hiện chỉ định cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, từng bước ổn định tổ chức, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với hoạt động tại đơn vị. Đối với các đơn vị trường học, xã tiếp tục rà soát, kiện toàn các chi bộ trực thuộc.

Trong đó, đã hoàn thành việc thành lập các chi bộ tại Trường Tiểu học và THCS An Thái Trung và Trường Tiểu học Tân Thanh. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm tổ chức Đảng được sắp xếp phù hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động của từng đơn vị.

Đối với các cơ quan Đảng và phòng, ban chuyên môn, địa phương chú trọng rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, phân công nhân sự theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trên cơ sở yêu cầu thực tế, xã xây dựng phương án bố trí biên chế giai đoạn 2027 - 2031; đồng thời ban hành quyết định giao biên chế tạm thời đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Việc rà soát, sắp xếp nhân sự được thực hiện gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo trong phân công công việc, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh kiện toàn tổ chức và bố trí nhân sự, Đảng ủy xã Thanh Hưng quan tâm công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Hưng Huỳnh Đức Thạnh cho biết, công tác củng cố, kiện toàn nhân sự là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, đánh giá đúng năng lực từng cán bộ để bố trí phù hợp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng thực thi công vụ.

Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.