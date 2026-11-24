Đại biểu và nhân dân dự Lễ hội.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tri ân công lao của các bậc tiền nhân, những người có công xây dựng và bảo vệ quê hương; đồng thời cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân mạnh khỏe, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đình Bìa nằm trên một ngọn đồi cao, thoáng đãng thuộc xóm Bìa, có lịch sử khởi dựng từ thế kỷ XVIII (thời Hậu Lê). Đây là nơi thờ các vị nhân thần, nhiên thần, gồm: Cao Sơn linh ứng Đại vương, Tô Á Đại vương và Nhị vị Vua bà.

Đại biểu dâng hương tại đình Bìa.

Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đình được nhân dân và chính quyền địa phương chung tay gìn giữ, phục hồi, tu bổ vào năm 2009. Di tích hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị như: bát hương sứ thời Lê, hai chân kê bằng đá ráp tròn, chuông gang, mõ và bia đá cổ ghi danh công đức.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, năm 2022, đình Bìa được UBND tỉnh xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Nhân dân xóm Bìa biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội.

Lễ hội truyền thống không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di tích, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ. Qua đó góp phần lan tỏa ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.