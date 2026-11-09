Xã Thành Công (Thái Nguyên) khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Tạo động lực tăng trưởng

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Thành Công tập trung ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả điều hành và chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định; thương mại, dịch vụ duy trì hoạt động, nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường.

Khu công nghiệp Tây Phổ Yên được được triển khai tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công, Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế địa phương

Để tạo nền tảng cho tăng trưởng, xã Thành Công xác định công nghiệp là động lực quan trọng, thương mại - dịch vụ là hướng phát triển có khả năng gia tăng giá trị và mở rộng việc làm. Cùng với đó, địa phương chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để các hộ kinh doanh phát triển.

Theo thống kê, từ ngày 1/1 đến 13/10/2026, xã tiếp nhận 547 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và giải quyết đúng hạn toàn bộ số hồ sơ; 547 hồ sơ được số hóa. Kết quả này cho thấy nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế trên địa bàn.

Ông Dương Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công cho biết: Địa phương định hướng phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đồng thời chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở rộng hoạt động. Theo định hướng này, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và tăng nguồn thu ngân sách.

Ông Dương Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công trao đổi cùng phóng viên Tạp chí Công Thương.

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Thái Nguyên, việc phát huy nội lực từ cấp cơ sở có ý nghĩa thiết thực. Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì và mở rộng, thủ tục hành chính được cải thiện, các nguồn lực đầu tư được sử dụng hiệu quả, địa phương sẽ có thêm điều kiện đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng phát triển.

Đẩy nhanh đầu tư công, nâng hiệu quả sử dụng ngân sách

Cùng với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xã Thành Công tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu, điều hành chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm nguồn lực cho các công trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến ngày 13/10/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 120.610 triệu đồng, bằng 52,3% dự toán. Trong đó, các khoản thu không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 27.484 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư và các cá nhân đạt khoảng 93.127 triệu đồng. Thu ngân sách địa phương đạt 240.865 triệu đồng, bằng 104,8% dự toán.

Kết quả thu ngân sách tạo nguồn lực cho địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu cả năm, xã cần tiếp tục rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, ưu tiên các nhiệm vụ thiết yếu và nâng cao hiệu quả sử dụng từng khoản chi.

Xã Thành Công tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Về đầu tư công, kế hoạch vốn năm 2026 được giao là 90.781 triệu đồng. Đến ngày 13/10/2026, giá trị giải ngân đạt 55.138 triệu đồng, tương đương 60,7% kế hoạch. Trong bối cảnh đầu tư công là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng, tiến độ giải ngân có ý nghĩa quan trọng đối với việc đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, tạo thêm năng lực hạ tầng và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục quan tâm công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng và tài nguyên, khoáng sản, bảo đảm các nguồn lực được quản lý minh bạch, đúng quy định. Đến ngày 13/10/2026, xã đã tiếp nhận 175 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết 281 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 42 giấy phép xây dựng. Trong 9 tháng đầu năm, 19 trường hợp vi phạm liên quan đến tài nguyên, khoáng sản đã bị xử phạt với tổng số tiền 515,5 triệu đồng. Công tác quản lý được tăng cường nhằm giữ kỷ cương, hạn chế thất thoát tài nguyên và tạo môi trường phát triển ổn định.

Củng cố nền tảng phát triển dài hạn

Bên cạnh các giải pháp trực tiếp thúc đẩy kinh tế, xã Thành Công tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc số hóa hồ sơ, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục và tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ góp phần giảm chi phí thời gian, tạo điều kiện để các hoạt động kinh tế vận hành thuận lợi hơn.

Địa phương đồng thời duy trì các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Đây là nền tảng cần thiết để giữ vững môi trường phát triển, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Theo ông Dương Văn Trường, trong thời gian tới, xã Thành Công tiếp tục tập trung huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tăng cường quản lý ngân sách và đẩy mạnh cải cách hành chính. Địa phương cũng hướng tới hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch giai đoạn 2025–2030, đồng thời phấn đấu đáp ứng các điều kiện để trở thành phường trước năm 2030.

Cơ sở hạ tầng của địa phương ngày càng được hoàn thiện

Với trọng tâm là khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hoạt động kinh tế và nâng cao hiệu quả quản lý, xã Thành Công đang từng bước tạo dựng động lực tăng trưởng từ cơ sở. Những chuyển biến trong môi trường kinh doanh, quản lý ngân sách và đầu tư công sẽ là cơ sở để địa phương đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, cùng Thái Nguyên phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số.