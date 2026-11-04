Xã Thành Công đồng hành với người sau cai nghiện

Công an xã Thành Công thường xuyên phối hợp đến động viên, thăm hỏi anh Lê Đăng H. (người đội mũ) sớm ổn định cuộc sống sau thời gian cai nghiện trở về địa phương.

Hằng tháng, lãnh đạo và lực lượng an ninh cơ sở xóm Xuân Hòa đều đến thăm hỏi, động viên anh Lê Đăng H - người đã hoàn thành cai nghiện tại cơ sở tập trung và trở về địa phương.

Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi không chỉ giúp người sau cai như anh H. có thêm động lực hòa nhập cộng đồng mà còn giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt khó khăn, hỗ trợ và phòng ngừa nguy cơ tái nghiện.

Đồng chí Nguyễn Đình Quý, Bí thư Chi bộ xóm Xuân Hòa, cho biết: Thời gian qua, cấp ủy địa phương và xóm thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các trường hợp sau cai nghiện, giúp họ hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Đối với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, khi được cấp trên triển khai, chúng tôi cũng kịp thời phối hợp rà soát và thực hiện theo quy định.

Theo thống kê của Công an xã Thành Công, hiện trên địa bàn có 127 người nghiện ma túy đang được quản lý, trong đó có 28 người sau cai nghiện. Thời gian qua, cùng với công tác quản lý, địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người sau cai hòa nhập cộng đồng.

Hằng năm, có gần 10 lượt người được đào tạo nghề ngắn hạn, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, các ngành, địa phương đang tiếp tục rà soát, bình xét những trường hợp đủ điều kiện vay vốn.

Bà Nguyễn Thị Mười, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phổ Yên, cho biết: Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị, địa phương, trong đó có xã Thành Công, đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần xóa bỏ kỳ thị đối với người sau cai nghiện. Đơn vị đang phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức bình xét, cho vay bảo đảm đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả.

Dù đã có những chuyển biến tích cực, công tác hỗ trợ người sau cai nghiện tại xã Thành Công nói riêng và nhiều địa phương nói chung vẫn còn không ít khó khăn.

Sự kỳ thị, xa lánh của một bộ phận người dân khiến người sau cai gặp trở ngại khi tìm kiếm việc làm, xây dựng các mối quan hệ và hòa nhập cộng đồng.

Bà Dương Thị C., xóm Tam An, chia sẻ: Là phụ huynh có con nghiện ma túy, tôi rất buồn và lo lắng. Hiện nay, con trai tôi đã hoàn thành cai nghiện tập trung và trở về với gia đình. Chúng tôi mong muốn các ban, ngành tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ để con tôi có điều kiện hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, tránh xa tệ nạn.

Để công tác hỗ trợ người sau cai nghiện đạt hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân mỗi người, rất cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền và toàn xã hội.

Mỗi người cần thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến, tạo cơ hội để người sau cai có việc làm, ổn định cuộc sống và làm lại cuộc đời.

Anh Lê Đăng H. được hỗ trợ, động viên để tái hòa nhập cộng đồng sau khi cai nghiện trở về địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tình, Trưởng Công an xã Thành Công, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương, Công an xã chỉ đạo cảnh sát khu vực hằng tháng đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, cảm hóa và giáo dục. Đồng thời, lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với các xóm tìm hiểu, hỗ trợ việc làm cho người sau cai, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Sự quan tâm, đồng hành của gia đình, chính quyền và cộng đồng là điểm tựa quan trọng để người sau cai nghiện vượt qua mặc cảm, từng bước hòa nhập xã hội.

Khi được trao cơ hội và hỗ trợ đúng lúc, những người từng lầm lỡ sẽ có thêm động lực làm lại cuộc đời, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không có ma túy.