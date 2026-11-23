Lãnh đạo xã Thanh Bình tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng- quân sự địa phương năm 2026.

Năm 2026, Đảng ủy, UBND xã Thanh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" do các cấp phát động; Tháng cao điểm "Vì người nghèo", ...

Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được quan tâm thực hiện. Năm 2026, xã bàn giao đủ 100% chỉ tiêu quân số cho các đơn vị quân đội; đăng ký nghĩa vụ lần đầu cho 145 công dân sinh năm 2009; phúc tra, rà soát nguồn khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2027, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; huấn luyện quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được triển khai theo kế hoạch, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua sát với đặc điểm nhiệm vụ, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu và nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ xã đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng, đợt thi đua cao điểm, đột kích, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào Thi đua quyết thắng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2027.

Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Quân ghi nhận, biểu dương những kết quả của Ban Chỉ huy Quân sự xã đạt được năm 2026 và những thành tích này được các cấp, ngành đánh giá cao. Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và các thôn, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt, cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ khám sức khỏe, bảo đảm công dân nhận lệnh khám đúng quy định và tham gia đầy đủ. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm chính sách hậu phương quân đội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác quân sự, quốc phòng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo xã Thanh Bình tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng -quân sự địa phương năm 2026.

Lãnh đạo xã Thanh Bình tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng -quân sự địa phương năm 2026.

Dịp này, UBND xã đã khen thưởng 11 tập thể và 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2026.