Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Bình, Đoàn xã cùng các đơn vị liên quan trao giống cầy vòi hương cho thanh niên. Ảnh: PHAN VINH

Mô hình thu hút 6 hộ thanh niên tham gia với tổng quy mô 36 con giống, trung bình 6 con/hộ. Cơ cấu đàn gồm 12 con đực và 24 con cái, trọng lượng mỗi con đạt 1,2 - 2,5kg.

Bên cạnh đó, các hộ được hỗ trợ hoàn thiện chuồng nuôi, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, quản lý đàn, phòng ngừa dịch bệnh cũng như theo dõi quá trình sinh trưởng và sinh sản.

Tổng nguồn lực triển khai mô hình bao gồm 300 triệu đồng từ ngân sách Trung ương, 30 triệu đồng từ ngân sách xã và hơn 111 triệu đồng vốn đối ứng của các hộ tham gia.

Trong đó, nguồn vốn đối ứng chủ yếu dành cho thức ăn, dụng cụ chăn nuôi, hoàn thiện chuồng trại và công lao động. Thời gian thực hiện dự kiến trong 10 tháng, tính từ mốc bàn giao con giống.

Thanh niên hoàn thiện hệ thống chuồng trại trước khi nhận giống cầy vòi hương về nuôi sinh sản. Ảnh: PHAN VINH

Theo Đoàn xã Thạnh Bình, mô hình hướng đến tạo sinh kế tại chỗ, giúp thanh niên tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi, chủ động tổ chức sản xuất và cải thiện thu nhập.

Trong quá trình triển khai, các hộ cam kết bảo đảm điều kiện chuồng nuôi, xác minh nguồn gốc hợp pháp của con giống, ghi chép theo dõi đàn và tuân thủ nghiêm các quy định về thú y, môi trường.

Kết quả thực hiện sẽ được theo dõi, đánh giá toàn diện về khả năng sinh trưởng, sinh sản, hiệu quả kinh tế và tính duy trì, làm cơ sở thực tiễn để xem xét nhân rộng.