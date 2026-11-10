Xã Thăng Trường tổ chức giải bóng đá nữ 5 người

Giải diễn ra từ ngày 20-22/11 tại sân bóng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (thôn Thái Đông) và Trường Tiểu học Trần Phú (thôn Hiệp Hưng). Tham gia giải có 16 đội gồm 14 đội đại diện cho 14 thôn, một đội khối cán bộ, công chức và một đội khối giáo dục. Mỗi đội được đăng ký tối đa 12 vận động viên.

Giải hướng đến ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11); góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Thông qua giải, xã Thăng Trường tiếp tục khuyến khích phụ nữ tích cực tham gia rèn luyện thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần; đồng thời tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.