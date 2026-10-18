Xã Thăng Phú tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Thăng Phú với thanh niên năm 2026. Ảnh: TRUNG THỰC

Tại buổi đối thoại, cán bộ, đoàn viên thanh niên thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như: bồi dưỡng kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ và thu hút doanh nghiệp đầu tư; hỗ trợ nguồn vốn vay chính sách để khởi nghiệp, mở rộng cơ sở sản xuất; xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao; cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn về chế độ, điều kiện hoạt động cho đội ngũ bí thư chi đoàn thôn.

Chủ tịch UBND xã Thăng Phú trao đổi với thanh niên tại hội nghị. Ảnh: TRUNG THỰC

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đoàn Thiện Ngọc Vũ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng khát vọng vươn lên của tuổi trẻ địa phương. Đồng thời, phân công cụ thể các phòng, ban chuyên môn trực tiếp tham mưu, phối hợp giải quyết những đề xuất của thanh niên.

Trong đó, giao Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Kinh tế làm đầu mối rà soát nhu cầu học nghề, hỗ trợ chuyển đổi số, tư vấn thủ tục phát triển kinh tế; đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Đoàn Thanh niên xã khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đối thoại thành chương trình hành động thiết thực, thành lập Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng trẻ trong xây dựng nông thôn mới.