Xã Thăng Điền tôn vinh đóng góp của cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ. Ảnh: GIANG BIÊN

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Điền tri ân và ghi nhận những đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ Mặt trận cấp xã, huyện cũ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương; khen thưởng 7 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2026, toàn xã vận động trên 250 triệu đồng vào Quỹ vì người nghèo, qua đó hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, sinh kế cho hộ nghèo.

Mặt trận xã và các tổ chức chính trị - xã hội tặng trên 1.200 suất quà trị giá trên 900 triệu đồng, các thôn vận động tặng trên 2.000 suất quà trị giá trên 850 triệu đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận xã và các tổ chức chính trị - xã hội tặng 21 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách.

Mặt trận các thôn ra mắt mô hình “Khu dân cư không có ma túy” tại 12 khu dân cư; địa phương ra mắt mô hình “Hộp thư số - Mặt trận xã Thăng Điền lắng nghe dân nói” vào tháng 9/2026.