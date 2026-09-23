Xã Thăng Điền tập huấn chương trình OCOP giai đoạn 2026 - 2030

Sản phẩm bánh tráng của hộ bà Ngô Thị Lộc (thôn Bình Tú) đang hướng đến đạt chuẩn OCOP. Ảnh: GIANG BIÊN

Theo UBND xã Thăng Điền, năm nay, xã đăng ký đánh giá 6 sản phẩm OCOP, gồm 1 sản phẩm nâng hạng và 5 sản phẩm mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thăng Điền cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn thành phố, cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và thôn trong việc tuyên truyền, vận động, phát hiện cũng như hướng dẫn các chủ thể tích cực tham gia.

Thăng Điền hiện có hơn 5.000ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có gần 2.500ha trồng lúa. Địa phương đã hình thành một số hợp tác xã, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất có sản phẩm được thị trường đón nhận. Đến nay, Thăng Điền có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Chi cục Phát triển nông thôn thành phố hướng dẫn các quy định mới về Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; trình tự xây dựng, hoàn thiện hồ sơ; các điều kiện, yêu cầu đối với từng nhóm sản phẩm, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và chủ thể trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, học viên được trang bị kiến thức về chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và đăng ký sở hữu trí tuệ; đồng thời được định hướng xây dựng thương hiệu, quảng bá trên các nền tảng số và mở rộng thị trường.