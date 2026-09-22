Xã Thăng Điền tặng quà Trung thu cho 20 trẻ em khuyết tật

Lãnh đạo xã Thăng Điền tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Ảnh: GIANG BIÊN

Mỗi suất quà Trung thu trị giá 500.000 đồng tiền mặt, được UBND thành phố phân bổ theo Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố quy định đối tượng, mức thăm, tặng quà nhân dịp các ngày kỷ niệm, Tháng hành động hằng năm về bảo trợ xã hội, bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua rà soát, toàn xã Thăng Điền có 140 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận hỗ trợ dịp này, với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã Thăng Điền ân cần thăm hỏi, chúc các em đón một mùa Trung thu an vui, sum vầy, đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc các em.

Bên cạnh nguồn quà của thành phố, UBND xã Thăng Điền cũng trích hơn 71 triệu đồng từ Quỹ vận động trẻ em để hỗ trợ kinh phí cho các thôn tổ chức vui Tết Trung thu năm 2026 cho thiếu nhi trên địa bàn.