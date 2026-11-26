Giải do UBND xã Thăng Bình tổ chức, quy tụ 8 đội bóng đến từ các thôn trên địa bàn xã gồm: Hà Lam Đông, Liên quân Ngọc Sơn, Quán Hương, Hà Kiều, Hà Lam, Thanh Ly 2, Quý Phước và Bình Nguyên. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. UBND xã Thăng Bình kêu gọi người dân đến xem, cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các đội bóng, cùng tạo nên không khí thể thao sôi nổi, đoàn kết.

Giải được tổ chức nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử trưởng thôn xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thông qua giải, tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên tranh tài và không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ kỷ niệm; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng đá trên địa bàn thành phố.