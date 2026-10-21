Xã Thăng Bình tiếp nhận 43 đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027

Xã Thăng Bình có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng Bình

Nhiều thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện từ giữa năm 2026, thể hiện nhận thức ngày càng sâu sắc về trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những lá đơn không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, lòng yêu nước mà còn khẳng định quyết tâm được học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quá trình rèn luyện trong quân ngũ tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao thể lực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết cùng bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách. Đây là nền tảng giúp thế hệ trẻ trưởng thành hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.