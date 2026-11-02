Xã Thăng Bình số hóa công tác Đảng đáp ứng chuyển đổi số

Đoàn viên thanh niên xã Thăng Bình hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng điện tử.

Chi bộ thôn Thăng Long hiện có 94 đảng viên. Nhờ ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đăng các chỉ thị, nghị quyết trước 10 ngày nên dù chưa đến lịch sinh hoạt chi bộ định kỳ, đảng viên Mai Xuân Tài (93 tuổi) đã có thể nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết sẽ được triển khai trong buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Qua đó, giúp ông nắm vững các nội dung để phát biểu ý kiến cụ thể, sát với chủ đề sinh hoạt.

Bí thư Chi bộ thôn Thăng Long Đặng Ngọc Cường, cho biết: “Trước đây, mỗi kỳ sinh hoạt, ban chi ủy phải chuẩn bị, in ấn và photocopy một lượng lớn tài liệu. Cách làm này đã không còn phù hợp trong bối cảnh CĐS đang diễn ra mạnh mẽ. Khi “Sổ tay đảng viên điện tử” được đưa vào sử dụng, nhiều nội dung phục vụ sinh hoạt được chuyển lên môi trường số, đảng viên có thể chủ động tiếp cận tài liệu trên thiết bị của mình bằng thao tác quét mã QR. Qua đó, đối với chi ủy đã tạo thêm một kênh để cung cấp thông tin, giao nhiệm vụ và theo dõi quá trình thực hiện bám sát thực tiễn".

Với 36 tổ chức đảng, hơn 1.000 đảng viên, khối lượng công việc trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Thăng Bình tương đối lớn. Xác định CĐS là nhiệm vụ góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch và triển khai hành động xử lý các điểm nghẽn về CĐS. Quá trình thực hiện phải bảo đảm phương châm “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đồng thời, địa phương chú trọng thực hiện nguyên tắc “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”, bảo đảm chất lượng và tính ứng dụng của dữ liệu sau số hóa.

Từ kế hoạch đến thực tiễn, các nhiệm vụ CĐS từng bước được cụ thể hóa trong hoạt động thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng. Trong đó, Ban Xây dựng Đảng xã đã chủ động tham mưu triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số, từng bước chuyển đổi phương thức quản lý truyền thống sang quản trị trên môi trường số. Đến 15/9/2026, 100% chi bộ trực thuộc đã triển khai cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử”. Việc số hóa toàn diện hồ sơ cán bộ, đảng viên cũng được Đảng ủy triển khai và đạt kết quả tích cực. Trong đó, kết quả làm sạch, chuẩn hóa, đối soát; scan hồ sơ đảng viên đều đạt tỷ lệ 100%. Kết quả ký số đạt 100% hồ sơ; upload hồ sơ lên phần mềm 4.0 đạt 100%. Từ kết quả đạt được, đã góp phần tạo lập nguồn dữ liệu hồ sơ đảng viên phục vụ công tác quản lý đảng viên, tra cứu, khai thác thông tin và từng bước hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng.

Để các nghị quyết, chỉ thị, nội dung sinh hoạt Đảng hay nhiệm vụ được phân công phát huy tối đa giá trị thực tiễn, việc truyền tải thông tin đòi hỏi phải đảm bảo tính kịp thời, trọn vẹn và đúng đối tượng. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số. Đồng thời, tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình “Chi bộ số”, “Đảng viên số”, ưu tiên xử lý các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật dữ liệu.