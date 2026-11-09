Xã Thăng Bình ra quân vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết Dengue

Cán bộ và người dân xã Thăng Bình ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Theo đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Bình phối hợp 21/21 thôn đồng loạt tổ chức ra quân, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, nhân viên và đông đảo người dân.

Với phương châm huy động sức mạnh cộng đồng, các lực lượng tập trung phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, trụ sở làm việc, khơi thông cống rãnh và các điểm thoát nước.

Người dân cũng được hướng dẫn kiểm tra, loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước, xử lý các dụng cụ chứa lăng quăng, bọ gậy, không để muỗi có điều kiện sinh sôi, phát triển.

Cùng với đó, hoạt động phun hóa chất diệt muỗi được triển khai nhằm kiểm soát muỗi trưởng thành, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt như sử dụng loa phát thanh cầm tay, loa di động, treo băng rôn và phát tờ rơi; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch.