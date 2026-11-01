Xã Thăng Bình gấp rút thi công hoàn thiện dự án đường Tiểu La

Điểm cuối của dự án giáp với đoạn tuyến quốc lộ 14E cũ. Ảnh: CÔNG TÚ

Đồng thuận bàn giao mặt bằng

Sống tại thôn Quý Thạnh (xã Thăng Bình), ông Nguyễn Kim Trỗi thường xuyên di chuyển trên đường Tiểu La, đoạn qua trung tâm hành chính xã để xuống ngã tư Hà Lam giải quyết công việc, nhưng mặt đường chi chít “ổ gà”.

“Đường chật hẹp, xuống cấp trời nắng thì bụi bay mù mịt, còn trời mưa nước đọng tràn bề mặt, che lấp các vết sụt lún. Nhiều trường hợp tai nạn đã xảy ra do người đi xe máy không phát hiện được ổ gà”, ông Trỗi nói.

Đường xuống cấp gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Ảnh: CÔNG TÚ

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường Tiểu La xuống cấp nhiều năm, mặt đường sụt lõm ở giữa nhưng lại không có hệ thống thoát nước.

Chính quyền xã Thăng Bình cho biết, thời điểm còn huyện Thăng Bình (cũ), địa phương đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý) vào ngày 11/12/2020 và phê duyệt điều chỉnh vào ngày 13/8/2021, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ngày 11/3/2024, UBND huyện điều chỉnh dự án sang giai đoạn 2021 - 2025. Dù vậy, tình trạng ách tắc mặt bằng tiếp diễn, thời gian thi công kéo dài cùng biến động giá cả nguyên vật liệu, máy móc và nhân công khiến nhà thầu xây dựng xin chấm dứt hợp đồng.

Sau khi bàn giao xong mặt bằng, người dân xây dựng lại nhà cửa trong phạm vi đất còn lại. Ảnh: CÔNG TÚ

Từ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư thống nhất đề xuất điều chỉnh mặt cắt dự án từ 14,5m xuống 9,5m, bỏ hệ thống thoát nước dọc hai bên và bám theo hiện trạng nền đường cũ.

Đến ngày 1/7/2025, khi không còn cấp huyện, công trình bị ngưng trệ ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của nhân dân. Tháng 9/2026, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất tiếp tục đầu tư dự án đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý) theo quy mô mặt cắt ngang 14,5m.

Công trình thi công trở lại. Ảnh: CÔNG TÚ

Kỹ sư Võ Văn Dũng, cán bộ điều hành dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thăng Bình (chủ đầu tư), cho hay công trình được khởi công xây dựng vào tháng 6/2026 với thời gian thi công 8 tháng. Dự án có tổng mức đầu tư 30,482 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp theo giá trúng thầu chiếm hơn 11 tỷ đồng.

Dù công trình ảnh hưởng đến 165 thửa đất, nhưng nhờ sự đồng thuận và ủng hộ cao của người dân, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đã hoàn tất.

Sinh sống ven tuyến đường, ông Nguyễn Minh Đức phấn khởi chia sẻ việc công trình được tái khởi công. “Tôi chủ động phá dỡ tường rào, cổng ngõ và các vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho địa phương. Nguyện vọng của bà con là mong nhà thầu sớm hoàn thành tuyến đường để cảnh quan khu dân cư trở nên khang trang, sạch đẹp”, ông Đức nói.

Phấn đấu cơ bản hoàn thành trước Tết 2027

Thi công xong cống hộp 2 cửa. Ảnh: CÔNG TÚ

Dự án đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý) có tổng chiều dài đầu tư xây dựng 839,25m, quy mô mặt cắt ngang rộng 14,5m (vỉa hè mỗi bên rộng 2m, mặt đường rộng 10,5m). Mặt đường được kết cấu bằng bê tông nhựa dày 7cm trên nền cấp phối đá dăm; hai bên vỉa hè bố trí hệ thống thoát nước dọc.

Công trình kết nối liên hoàn với tuyến đường Tiểu La hiện trạng đã mở rộng, đi qua trung tâm hành chính xã Thăng Bình xuống quốc lộ 1 và đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công).

Ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, cho biết dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch, giúp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và khớp nối các dự án lân cận nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của người dân.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương chỉnh trang đô thị, xây dựng kiến trúc cảnh quan khang trang cho diện mạo phường tương lai. Việc đầu tư hạ tầng giao thông nội thị cũng sẽ thúc đẩy lĩnh vực thương mại - dịch vụ chuyển mình, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Nhà thầu tập trung lắp đặt hệ thống thoát nước dọc. Ảnh: CÔNG TÚ

Theo chủ đầu tư, do đang trong mùa mưa, nhà thầu xây lắp là Công ty Cổ phần Nhật Huy Group chủ động không đào xới nền đường nhằm hạn chế tối đa tình trạng sình lầy, giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian qua, đơn vị thi công tập trung hoàn thành cống hộp 2 cửa qua đường và đang tiếp tục lắp đặt hệ thống thoát nước dọc tuyến. Đến ngày 30/10, nhà thầu lắp đặt được khoảng 900m cống tròn ly tâm cho cả hai bên.

Dự án đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý) là công trình hạ tầng giao thông nội thị quan trọng của xã Thăng Bình. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ huy động tối đa máy móc thiết bị chuyên dụng, nhân lực chia làm nhiều mũi thi công nền, mặt đường để hoàn thành cơ bản trước Tết Nguyên đán 2027" Ông Nguyễn Văn Lanh, Chủ tịch HĐQT Công

ty Cổ phần Nhật Huy Group

Điểm đầu dự án đang thi công. Ảnh: CÔNG TÚ

Theo kỹ sư Võ Văn Dũng, sau khi hoàn thiện hệ thống thoát nước, nhà thầu sẽ huy động toàn bộ nhân lực thi công đào, đắp nền móng đường theo đúng thiết kế. Địa phương tập trung lực lượng, phấn đấu hoàn thành công trình phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.