Xã Thăng Bình bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo, cận nghèo

Xã Thăng Bình bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Các hộ được bàn giao nhà gồm: bà Võ Thị Tám (thôn Quý Xuân), bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Thái) và ông Bùi Văn Thành (thôn Bình Nguyên).

Tại các gia đình, đoàn nghiệm thu chất lượng công trình và bàn giao nhà theo kế hoạch, giúp các hộ có nơi ở an toàn, ổn định, từng bước cải thiện điều kiện sống. Kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ Vì người nghèo xã Thăng Bình cùng nguồn vận động đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Bình, năm 2026, toàn xã có 27 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Đến nay, địa phương đã bàn giao 9 căn nhà, gồm 5 căn xây mới và 4 căn sửa chữa.