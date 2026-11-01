Xã Thăng An đối thoại với gần 600 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

Quang cảnh buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Thăng An với giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Ảnh: HỒNG NĂM

Xã Thăng An hiện có 3 trường công lập, gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS, với gần 600 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng hơn 10.000 học sinh.

Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn, Đảng ủy xã đã tổ chức buổi đối thoại với chủ đề: “Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, nhân viên ngành giáo dục trong ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Thăng An đề nghị xem xét chế độ lương bị ảnh hưởng do chuyển từ hợp đồng hưởng lương ngân sách sang hợp đồng từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: HỒNG NĂM

Tại buổi đối thoại, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục trực tiếp nêu thêm 41 lượt ý kiến (khối mầm non 12 ý kiến, tiểu học 13 ý kiến và THCS 16 ý kiến).

Nội dung tập trung phản ánh về cơ sở vật chất trường lớp, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên hợp đồng trong 3 tháng hè, điều kiện phục vụ bán trú, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và nhu cầu nhân lực tại các điểm trường sau sáp nhập.

Qua đối thoại, lãnh đạo địa phương trực tiếp giải đáp, tiếp thu các kiến nghị; đồng thời giao các bộ phận chuyên môn phối hợp với nhà trường rà soát, ưu tiên sửa chữa những hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn của giáo viên và học sinh.

Đối với các chế độ, chính sách, địa phương cam kết chủ động cân đối nguồn lực và tiếp tục kiến nghị cấp trên sớm bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.