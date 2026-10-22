Xã Thăng An đầu tư 700 triệu đồng xây dựng 'Tuyến hoa và đèn năng lượng mặt trời'

Thanh niên xã Thăng An dọn dẹp vệ sinh môi trường để thi công công trình. Ảnh: ĐVCC

Đây là công trình hạ tầng dân sinh được triển khai từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.

Theo thiết kế, 55 đèn năng lượng mặt trời và 150 chậu hoa tường vy sẽ được bố trí dọc tuyến đường dài gần 2km tại thôn Bàu Bính.

Công trình dự kiến hoàn thành cuối tháng 10/2026. Ảnh: ĐVCC

Hưởng ứng triển khai công trình, đoàn viên, thanh niên cùng người dân đã ra quân phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường để sẵn sàng cho công tác thi công. Thời gian tới, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục đóng góp ngày công phục vụ công trình.

Dự kiến “Tuyến hoa và đèn năng lượng mặt trời” hoàn thành vào cuối tháng 10/2026.