Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Chiều 5/11, xã Thạch Xuân tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” và phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2026); Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là dịp để cấp ủy, chính quyền và MTTQ trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở.

Tại diễn đàn, đông đảo người dân đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến, kiến nghị về nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sự phát triển của địa phương như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

Người dân xã Thạch Xuân thẳng thắn bày tỏ các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu và người dân cũng quan tâm đóng góp 17 ý kiến về việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới, khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; các lĩnh vực y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm và những vấn đề thiết thực khác.

Đông đảo bà con Nhân dân tham dự diễn đàn.

Với tinh thần “Gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, lãnh đạo xã Thạch Xuân đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, ghi nhận các nội dung vượt thẩm quyền để tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Qua đó, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Bá Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Xuân phát biểu tại diễn đàn.

Cũng tại diễn đàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Xuân phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ cộng đồng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng khu dân cư văn hóa, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; chăm lo các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Mỗi thôn, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất một công trình, phần việc cụ thể để triển khai, tạo khí thế thi đua thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.