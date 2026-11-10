Xã Thạch Thất kiến nghị sớm tháo gỡ 'nút thắt' tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420

Dự án giao thông huyết mạch bị đình trệ

Trước đó, như Báo Hànộimới đã có bài viết phản ánh về Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (ngã ba Hòa Lạc - ngã ba thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất cũ) nay đi qua các xã Hòa Lạc, Hạ Bằng, Thạch Thất, chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi có dự án đi qua.

Tại khu vực xã Thạch Thất, đoạn từ cầu Phú Thứ đến ngã ba Phố Săn, nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng, mong muốn dự án sớm được triển khai thi công, phát huy hiệu quả đầu tư. Các công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi thu hồi cũng được người dân tháo dỡ, tạo điều kiện để chủ đầu tư và nhà thầu tiếp nhận mặt bằng, chuẩn bị triển khai thi công.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới tại khu vực đường tỉnh 420, đoạn từ cầu Phú Thứ đến ngã ba Phố Săn, một số hộ dân đã hoàn thành việc tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Nhiều vị trí đã có mặt bằng để phục vụ thi công. Đây là điều kiện thuận lợi, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của người dân trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, việc thi công vẫn chưa được triển khai, khiến người dân tiếp tục mong chờ những chuyển biến mới.

Tuyến đường tỉnh 420 đoạn ngã ba Phố Săn, xã Thạch Thất. Ảnh: HL

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Cấn Anh Duẩn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 được khởi công tháng 11-2020, do UBND huyện Thạch Thất (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được UBND thành phố Hà Nội giao về cho UBND xã Thạch Thất tiếp tục triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc nên chưa thể triển khai thi công trở lại.

Theo báo cáo của UBND xã Thạch Thất, Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 có tổng mức đầu tư xây dựng là hơn 385 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp thành phố. Dự án được khởi công ngày 14-11-2020, khối lượng thi công đạt được đến nay là khoảng 72% giá trị hợp đồng. Trong quá trình triển khai đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, về công tác giải phóng mặt bằng: Dự án khởi công trên phạm vi mặt bằng hiện trạng và hành lang giao thông đường tỉnh 420. Tuy nhiên, đến tháng 7-2021, UBND huyện Thạch Thất (cũ) mới ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án. Quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, mất nhiều thời gian kiểm tra, xác minh; một số trường hợp có tranh chấp đất đai, chưa phối hợp trong công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án.

Về công tác đầu tư xây dựng: Ngày 16-9-2026, UBND xã Thạch Thất đã có Tờ trình số 77/TTr-UBND gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài chính đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do tổng mức đầu tư thực hiện dự án thay đổi.

Cụ thể, có sự thay đổi chi phí hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, tái định cư do điều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư tăng; bổ sung chi phí hạ ngầm phần điện, viễn thông đoạn tuyến qua khu vực Liên Quan (đoạn từ Km6+872.21 đến Km7+428) để bảo đảm cảnh quan đô thị, tránh chồng chéo gây lãng phí khi thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Thạch Thất. Giá nhân công, vật liệu xây dựng, nhiên liệu và ca máy thi công có nhiều biến động so với thời điểm phê duyệt dự án và ký kết hợp đồng (năm 2020).

Đồng thời, hợp đồng thi công được ký theo hình thức đơn giá cố định từ năm 2020. Hiện nay, giá các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công tăng cao so với thời điểm ký hợp đồng; nhà thầu chưa triển khai thi công các công việc ngoài hiện trường. Nhà thầu đề nghị điều chỉnh giá phần khối lượng còn lại, phê duyệt và ký phụ lục hợp đồng; nếu không được điều chỉnh thì đề nghị thanh lý hợp đồng để quyết toán.

Kiến nghị xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hànộimới, liên quan đến vụ việc này, ngày 9-10-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Thất đã có Báo cáo số 290-BC/ĐU do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đăng Quân ký, kiến nghị một số nội dung với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tại khu vực xã Thạch Thất, đoạn từ cầu Phú Thứ đến ngã ba Phố Săn, nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng, mong muốn dự án sớm được triển khai thi công, phát huy hiệu quả đầu tư. Ảnh: HL

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Thất đánh giá, Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 là công trình giao thông quan trọng. có ý nghĩa đối với việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Thạch Thất và các địa phương lân cận.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư, song dự án vẫn chậm tiến độ, chưa hoàn thành theo kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất, giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc triển khai giải phóng mặt bằng trên nhiều địa bàn; biến động giá cả và vướng mắc về cơ chế xử lý hợp đồng thi công theo đơn giá cố định. Một số nội dung liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư và xử lý hợp đồng thi công vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần được thành phố quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Thất xác định, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án. Đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Thất cũng đã chỉ đạo UBND xã, các cơ quan chuyên môn và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã tập trung rà soát, phân loại cụ thể từng hồ sơ còn tồn tại; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp giải quyết; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân; phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Thạch Thất trong tháng 11-2026.

Đồng thời chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã Hòa Lạc, Hạ Bằng và các cơ quan chức năng của thành phố để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2026; chỉ đạo UBND xã tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, báo cáo UBND thành phố sớm xem xét, giải quyết nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 16-9-2026, làm cơ sở triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, xã cũng tiếp tục báo cáo, đề nghị UBND thành phố, Sở Xây dựng hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc đối với hợp đồng thi công theo đơn giá cố định đã ký kết từ năm 2020, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp, tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục triển khai thi công.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Thất kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành liên quan sớm xem xét, giải quyết việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư dự án theo đề xuất của UBND xã Thạch Thất, bảo đảm đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Thất cũng kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết vướng mắc đối với hợp đồng thi công theo đơn giá cố định đã ký từ năm 2020, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Thất kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, chính quyền các xã Hòa Lạc, Hạ Bằng tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời xem xét tháo gỡ khó khăn về bố trí tái định cư đối với các hộ dân đủ điều kiện trên địa bàn xã Hòa Lạc, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng toàn tuyến.