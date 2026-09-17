Xã Thạch Thất chủ động '4 tại chỗ', hỗ trợ người dân di dời tài sản khi mưa lũ

Theo thông tin từ UBND xã Thạch Thất, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, lượng mưa đo được tại điểm đo UBND xã từ ngày 14-9 đến ngày 17-9-2026 đạt 323mm. Mực nước trên sông Tích lên rất nhanh, tính đến 16h00 ngày 17-9 đã đạt 8,81m (trên mức Báo động III là 0,41m).

Lực lượng chức năng xã Thạch Thất kiểm tra cống thoát nước, đảm bảo tránh nước từ sông Tích tràn vào khu vực dân cư. Ảnh: N.M

Hiện các trạm bơm tiêu đầu mối trên địa bàn như Lại Thượng, Phú Thụ và Trạm bơm Săn đã vận hành tối đa công suất, song do việc tiếp tục xả nước qua tràn hồ Đồng Mô, dự báo nước sông Tích còn tiếp tục dâng cao và đỉnh lũ kéo dài trong những ngày tới.

Ngày 17-9, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Thất Nguyễn Trường Giang đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại các điểm xung yếu trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, tính đến 17h ngày 17-9, trên địa bàn xã đã ghi nhận 18 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mực nước dâng, khoảng 27,7ha diện tích trồng lúa, hoa màu bị thiệt hại, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị ngập chuồng nuôi.

Người dân hỗ trợ di chuyển đồ đạc với những gia đình bị nước ngập vào nhà. Ảnh: N.M

Trước đó, ngày 16-9, nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các lực lượng tuần tra, canh gác tại cơ sở, Phòng Kinh tế xã Thạch Thất đã thực hiện 2 đợt cấp phát bổ sung vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai.

Đối với các điểm canh đê, xã đã trang bị 51 bộ áo mưa, 51 đôi ủng, 51 đèn pin, 18 cuốc, 18 xẻng, 6 xà beng, 8 dao rựa, 2.000 bao tải... cùng nhiều vật tư cần thiết khác để phục vụ công tác trực tuần tra, kiểm tra và xử lý sự cố đê điều.

Nhân dân trên địa bàn đắp bao cát ngăn nước tràn vào nhà dân. Ảnh: N.M

Đối với các thôn dân cư, xã đã chủ động cấp phát 78 bộ áo mưa, ủng, mũ cối và 36 đèn pin.

Việc chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư ngay từ ban đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các lực lượng "4 tại chỗ" chủ động tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu những sự cố phát sinh trên tuyến đê sông Tích.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Thất Nguyễn Trường Giang, trước nguy cơ nước sông Tích dâng cao, các vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập úng, xã đã chỉ đạo trưởng các thôn dân cư quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Đồng thời, thôn kịp thời báo cáo các nội dung vượt quá khả năng để xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ khi cần thiết.

Lực lượng xung kích tại các thôn bám sát từng hộ dân, chủ động hỗ trợ các gia đình ở khu vực bị ngập kê kích tài sản, di chuyển đồ đạc, vật nuôi lên vị trí cao ráo, an toàn. Đối với các trường hợp ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn cao, xã sẵn sàng các phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Song song với đó, hệ thống loa truyền thanh tại các thôn liên tục tăng cường thời lượng phát sóng, vận động nhân dân tuân thủ nghiêm Lệnh báo động lũ, nghiêm cấm người dân ra sông đánh bắt cá hay chèo thuyền trên sông Tích nhằm tránh rủi ro tai nạn. Đồng thời, các lực lượng canh đê, gác cống duy trì nghiêm chế độ tuần tra 24/24h để kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý sự cố.