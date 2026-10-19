Xã Thạch An tập trung phát triển cây chè hàng hóa

Chè Thị Ngân từ lâu được người tiêu dùng ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, đặc trưng. Những năm gần đây, tận dụng lợi thế sẵn có, người dân địa phương tích cực lựa chọn các giống chè phù hợp để mở rộng diện tích; từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, thu hái và chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Toàn xã có 22 hộ trồng chè với gần 10 ha, chủ yếu là các giống: PH8, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên. Cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tạo cơ sở để địa phương duy trì vùng nguyên liệu, nâng cao sản lượng và chất lượng chè thương phẩm.

Gia đình chị Nông Thị Nga, thôn Thị Ngân là một trong những hộ có thu nhập cao từ cây chè. Năm 2016, gia đình chị trồng 7.000 m² chè giống PH8. Nhờ chú trọng chăm sóc, áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp và thu hái đúng thời điểm, cây chè sinh trưởng tốt, cho năng suất, chất lượng ổn định. Đến nay, diện tích chè của gia đình hơn 1 ha, sản lượng đạt khoảng 4 tạ chè khô/năm, cho thu nhập từ 100 - 130 triệu đồng/năm.

Người dân thôn Thị Ngân, xã Thạch An thu hoạch chè.

Chị Nga cho biết: Cây chè nếu được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật có thể cho thu hoạch trung bình từ 7 - 8 lứa/năm. Trong đó, chè xuân có sản lượng và chất lượng tốt nhất, mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với các vụ chè khác, được thị trường ưa chuộng và có giá bán cao hơn trung bình khoảng 100.000 đồng/kg. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, gia đình tôi chủ động đầu tư máy sao, sấy chè, máy hút chân không… phục vụ chế biến sau thu hái, góp phần giữ hương vị đặc trưng của chè Thị Ngân.

Bên cạnh đầu tư sản xuất, một số hộ dân quan tâm xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm thông qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Gia đình chị Nguyễn Thị Lành, thôn Thị Ngân trồng hơn 2.000 m² chè Phúc Vân Tiên. Sau gần 10 năm chăm sóc, gia đình thu hoạch trung bình 1,5 tạ chè khô/năm. Năm 2025, sản phẩm chè của gia đình chị được công nhận đạt OCOP 3 sao, tạo thêm điều kiện nâng cao uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chị Lành cho biết: Tôi tích cực kết nối các hộ trong thôn liên kết sản xuất, tiêu thụ chè; tạo điều kiện để các hộ trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các hộ cũng chú trọng sản xuất chè an toàn, bảo đảm chất lượng, từng bước xây dựng uy tín sản phẩm trên thị trường. Từ đầu năm đến nay, gia đình tôi cung cấp ra thị trường hơn 2 tạ chè khô đạt tiêu chuẩn OCOP.

Để cây chè phát triển bền vững, bên cạnh việc mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc được địa phương quan tâm. Việc chăm sóc cây chè đúng quy trình, đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với năng suất và chất lượng sản phẩm.

Người trồng chè cần thường xuyên kiểm tra tình trạng sinh trưởng của cây, thực hiện các biện pháp chăm sóc phù hợp với điều kiện thời tiết, chú trọng vệ sinh vườn chè và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Việc thu hái đúng thời điểm, kết hợp sơ chế, chế biến và bảo quản phù hợp giúp duy trì chất lượng, hương vị đặc trưng, nâng cao giá trị chè thành phẩm.

Sản phẩm chè Thị Ngân, xã Thạch An được đóng gói, dán nhãn mác trước khi đưa ra thị trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạch An Nông Thị Hà cho biết: Cây chè là một trong những cây trồng tiềm năng của địa phương, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán canh tác của người dân, bước đầu mang lại giá trị kinh tế cao. Xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì diện tích hiện có, từng bước mở rộng diện tích vùng trồng tập trung; hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, thu hái, chế biến; khuyến khích sản xuất theo hướng an toàn, bền vững. Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tìm kiếm đầu ra ổn định, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm chè, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Với sự chủ động đầu tư sản xuất, chế biến của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, cây chè đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở Thạch An. Phát triển chè theo hướng hàng hóa gắn với nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường sẽ tạo nền tảng để người trồng chè tăng thu nhập, tạo cơ sở để thương hiệu chè Thị Ngân phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.