Xã Thạch An hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW

Tham dự hội nghị có đồng chí Nông Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; đại diện các cơ sở y tế tuyến tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo xã Thạch An tặng hoa tri ân các đơn vị y tế hỗ trợ địa phương hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Đến nay, xã Thạch An đã tổ chức khám sức khỏe cho 5.392 người dân, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp, hỗ trợ của ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước đó, do địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn, nhiều người dân chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, đến ngày 30/9/2026, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe trên địa bàn xã mới đạt 31,8%. Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, phối hợp với Trạm Y tế xã Thạch An tổ chức khám tại trạm y tế, các điểm trạm, nhà văn hóa xóm và các cụm dân cư, tạo thuận lợi cho người dân ở những khu vực xa trung tâm. Cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, huy động các ban, ngành, đoàn thể và các xóm tham gia tuyên truyền, vận động người dân đến khám; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách người đã khám, chưa khám và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong ghi nhận sự chủ động, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ sở y tế và sự đồng thuận của nhân dân xã Thạch An trong quá trình triển khai. Đề nghị địa phương tiếp tục phát huy kết quả, chuyển trọng tâm từ khám sức khỏe sang quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân thường xuyên, liên tục; cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe, chú trọng quản lý bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; tổng kết, nhân rộng những cách làm hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.