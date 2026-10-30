Xã Tây Yên tiếp nhận 95 đơn vị máu
Ngày 30/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Tây Yên và Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện và khám mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ngày hội thu hút hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia, tiếp nhận 95 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Bên cạnh đó, ban tổ chức khám mắt, cấp phát thuốc và tặng quà cho 85 người dân có hoàn cảnh khó khăn, mắc các bệnh về mắt.
Hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026). Hội Chữ thập đỏ xã Tây Yên cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, qua đó tiếp nhận được 267 đơn vị máu.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xa-tay-yen-tiep-nhan-95-don-vi-mau-a501143.html