Xã Tây Yên tiếp nhận 95 đơn vị máu

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội.

Ngày hội thu hút hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia, tiếp nhận 95 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Bên cạnh đó, ban tổ chức khám mắt, cấp phát thuốc và tặng quà cho 85 người dân có hoàn cảnh khó khăn, mắc các bệnh về mắt.

Hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026). Hội Chữ thập đỏ xã Tây Yên cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, qua đó tiếp nhận được 267 đơn vị máu.