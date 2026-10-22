Xã Tây Phương yêu cầu cửa hàng xăng dầu Dị Nậu tạm dừng hoạt động

Theo phản ánh từ người dân, cửa hàng xăng dầu Dị Nậu có dấu hiệu gian lận trong việc đổ xăng, UBND xã Tây Phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra thực tế việc chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Cửa hàng xăng dầu Dị Nậu, xã Tây Phương. Ảnh: Công Phương

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là ông H.S.D (trú tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh theo quy định hiện hành.

UBND xã Tây Phương yêu cầu chủ cửa hàng xăng dầu Dị Nậu dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu kể từ ngày nhận được thông báo cho đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, đáp ứng các điều kiện kinh doanh và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc chấp thuận.

Trong thời gian dừng hoạt động, nghiêm cấm việc tiếp tục nhập, xuất, bán xăng dầu trái quy định. Trong thời gian tạm dừng, cơ sở phải triển khai đầy đủ các biện pháp an toàn đối với bể chứa, cột bơm, hệ thống điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, tránh tình trạng rò rỉ hay gây ô nhiễm môi trường.

UBND xã Tây Phương giao Phòng Kinh tế xã chủ trì, phối hợp cùng Công an xã, Đội Quản lý thị trường số 19 và các đơn vị liên quan đôn đốc, rà soát, kiểm tra việc chấp hành.

Trường hợp chủ cửa hàng cố tình không chấp hành hoặc tiếp tục kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chính quyền địa phương sẽ lập hồ sơ, chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng để kiểm tra, xem xét và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật