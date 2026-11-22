Tăng cường tuyên truyền, vận động

Những ngày qua, xã Tây Phương liên tục tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến khu vực có công trình vi phạm để tuyên truyền, gặp từng hộ dân, thông tin rõ chủ trương, căn cứ xử lý, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những vấn đề người dân còn băn khoăn. Đồng thời, tổ công tác đã vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và khôi phục hiện trạng đất.

Đoàn công tác UBND xã Tây Phương tuyên truyền, vận động các hộ dân vi phạm trật tự đất đai trên địa bàn. Ảnh: Công Phương

Tại từng công trình vi phạm thuộc Cụm công nghiệp cơ kim khí mở rộng Phùng Xá, đoàn công tác của UBND xã Tây Phương đã trực tiếp tuyên truyền, vận động 16 hộ gia đình có công trình vi phạm đất đai. Lãnh đạo xã cùng các bộ phận chuyên môn đã giải thích quy định về quản lý, sử dụng đất, nội dung các quyết định xử lý vi phạm, vận động các hộ chủ động tháo dỡ, di chuyển tài sản để hạn chế thiệt hại, chi phí phát sinh nếu phải tổ chức cưỡng chế.

Tiếp đó, ngày 18-11, xã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ thuộc diện cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 17 trường hợp tại địa bàn các xã Hữu Bằng, Canh Nậu cũ. Các hộ được thông tin về thời gian cưỡng chế đã ban hành, hướng dẫn ký cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và hoàn trả mặt bằng theo quy định.

Đoàn công tác đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động. Ảnh: Công Phương

Đến ngày 20-11, trong 17 trường hợp thuộc diện cưỡng chế, có 7 hộ đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, 10 hộ ký cam kết và đang tự nguyện tháo dỡ. Đây là chuyển biến tích cực từ quá trình tuyên truyền, vận động trực tiếp, cho thấy việc tăng cường đối thoại, giải thích và đôn đốc đã góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy người dân chủ động chấp hành.

Ngày 20-11, đoàn công tác của lãnh đạo xã tiếp tục xuống Cụm công nghiệp cơ kim khí mở rộng Phùng Xá để vận động các hộ tự giác tháo dỡ. Qua các đợt tuyên truyền trước đó, một số hộ đã chủ động triển khai tháo dỡ công trình, thể hiện sự phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình xử lý vi phạm.

Nhiều hộ dân đã tự giác chấp hành, tự tháo dỡ công trình sai phạm. Ảnh: Công Phương

Xã Tây Phương xác định tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ xuyên suốt trước, trong và sau quá trình xử lý vi phạm. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo thôn tiếp tục phối hợp, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận, tự giác thực hiện, đồng thời bảo đảm các quyết định xử lý được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Cưỡng chế các trường hợp vi phạm

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, UBND xã Tây Phương đang triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với 17 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 10-11-2026, việc cưỡng chế dự kiến được thực hiện trong ngày 23-11-2026.

Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Tây Phương Trần Văn Hòa chia sẻ về công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã chấp hành, tự tháo gỡ. Ảnh: Công Phương

Trong 17 trường hợp, có 14 trường hợp thuộc địa bàn xã Hữu Bằng trước đây, 2 trường hợp thuộc xã Canh Nậu cũ và 1 trường hợp thuộc xã Thạch Xá cũ. Hiện trạng vi phạm gồm: 4 trường hợp đổ đất, xây móng; dựng hàng rào và 13 trường hợp dựng lán tôn.

Để tổ chức thực hiện, xã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ về tuyên truyền, vận động, pháp lý, bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức cưỡng chế, tiếp nhận báo chí và đơn thư, cũng như hậu cần, chăm sóc sức khỏe. Trong đó, 2 tổ trực tiếp thực hiện cưỡng chế được phân chia theo địa bàn: Tổ 1 phụ trách các trường hợp tại xã Hữu Bằng cũ; Tổ 2 phụ trách các trường hợp tại xã Canh Nậu và Thạch Xá cũ.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng thông tin về quy hoạch của khu vực sau cưỡng chế và phương án sử dụng đất đai sau cưỡng chế. Ảnh: Công Phương

Đối với 16 trường hợp tại xã Phùng Xá cũ, UBND xã Tây Phương tiếp tục vận động các hộ tự giác tháo dỡ. Nếu không thực hiện tháo dỡ, UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế vào ngày 25-11-2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng cho biết, trong quá trình thực hiện Kết luận số 114 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 363 của UBND thành phố, xã xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu, thực hiện thường xuyên, trực tiếp đến từng hộ có công trình vi phạm.

Chính quyền địa phương tập trung giải thích rõ các quy định pháp luật, nội dung quyết định xử lý, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của người dân để kịp thời trao đổi, tháo gỡ. Mục tiêu là tạo sự đồng thuận, khuyến khích các hộ tự giác tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại và chi phí phát sinh.

Đối với những trường hợp không chấp hành, xã sẽ tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật, qua đó giữ nghiêm kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.