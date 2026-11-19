Trình bày diễn văn kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Tuấn Trung đã ôn lại truyền thống "tôn sư trọng đạo" và tinh thần hiếu học lâu đời của quê hương. Năm 2026 đánh dấu mốc phát triển quan trọng khi xã thực hiện việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp từ 28 trường công lập xuống còn 9 trường (gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS) với hơn 19 nghìn học sinh.

Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Dũng

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Tuấn Trung cho biết thêm, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, UBND xã đã ban hành Đề án số 08/ĐA-UBND về nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2035. Đồng thời, triển khai các dự án xây dựng, mua sắm trang thiết bị trường học với tổng kinh phí hơn 700 tỷ đồng. Đặc biệt, địa phương đã chủ động hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương biểu dương những kết quả nổi bật của ngành giáo dục địa phương, đồng thời trân trọng tri ân sự cống hiến, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ quản lý tự nguyện thôi giữ chức vụ lãnh đạo sau khi sắp xếp lại tổ chức.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Hồng trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: Hữu Dũng

Trong năm học qua, bậc mầm non duy trì chuẩn phổ cập 5 tuổi, 100% trường mầm non và tiểu học thực hiện quản lý bán trú qua hệ thống HanoiCheck. Trong năm học 2025 - 2026, toàn ngành giáo dục xã nhà đã đạt nhiều thành tích tự hào: 1 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố; 3 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp thành phố; 10 tập thể và 17 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 2 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 4 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. UBND xã Tây Phương đã khen thưởng 238 học sinh đạt giải cấp thành phố, tiêu biểu suất sắc, vượt khó vươn lên học giỏi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Quân trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố” cho 2 cá nhân. Ảnh: Hữu Dũng

Chủ tịch UBND xã Tây Phương đề nghị thời gian tới, các trường cần nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, xây dựng quy chế vận hành khoa học, xóa nhòa khoảng cách chất lượng giữa các phân hiệu. Lấy sự tiến bộ, an toàn và hạnh phúc của học sinh làm thước đo, chú trọng công tác tư vấn tâm lý, phòng chống bạo lực học đường và tai nạn đuối nước.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đổi mới chuyên môn gắn với chuyển đổi số thực chất, khai thác học liệu số, AI và nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh. Giữ vững kỷ cương trường học, công khai minh bạch thu chi, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng dạy thêm trái quy định và chuẩn bị tổ chức thi tuyển giáo viên.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể. Ảnh: Hữu Dũng

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm đưa giáo dục Tây Phương trở thành điểm sáng của Thủ đô Hà Nội.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND xã Tây Phương cho các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên địa bàn.