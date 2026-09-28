Xã Tây Phương thúc đẩy đưa Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu vào hoạt động

Hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng đón nhà đầu tư

Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu được UBND thành phố Hà Nội thành lập theo Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 23-4-2019. Dự án do Công ty cổ phần Hoàng Hưng Tiến làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 10,7ha với tổng mức đầu tư gần 267,6 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng hạ tầng vào tháng 5-2022.

Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đang tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp. Ảnh: Công Phương

Việc hình thành Cụm công nghiệp được kỳ vọng tạo mặt bằng sản xuất tập trung cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn, từng bước đưa hoạt động sản xuất ra khỏi khu dân cư, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, cháy nổ và bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, xử lý chất thải. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã Tây Phương.

Đại diện Công ty cổ phần Hoàng Hưng Tiến cho biết, dự án đã được cấp giấy phép xây dựng, có văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho phép thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp.

Việc Cụm công nghiệp hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư được nhiều người dân Dị Nậu kỳ vọng, bởi đây vốn là địa bàn có nghề sản xuất đồ gỗ, nội thất và các ngành nghề liên quan phát triển mạnh.

Người dân vì thế mong muốn Cụm công nghiệp sớm vận hành thực chất, tạo được mặt bằng sản xuất ổn định và giúp các cơ sở làng nghề có điều kiện đầu tư máy móc, mở rộng quy mô, nâng cao năng suất.

UBND xã Tây Phương làm việc với chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu và người dân. Ảnh: Công Phương

Cùng với kỳ vọng, người dân cũng đặt ra những băn khoăn về khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất. Tại cuộc làm việc giữa UBND xã Tây Phương, chủ đầu tư và các hộ dân, đại diện người dân thôn Dị Nậu đã đề nghị UBND xã Tây Phương, chủ đầu tư xem xét mức giá thuê đất mà chủ đầu tư đưa ra (khoảng 25-27 triệu đồng/m²) cho thời gian còn lại của dự án, bởi mức giá này khá cao, người dân khó tiếp cận. Một số hộ sản xuất nhỏ cho rằng, nếu phải thuê hoặc nhận chuyển nhượng diện tích lớn, chi phí ban đầu sẽ trở thành rào cản đáng kể, bởi ngoài tiền đất còn phải đầu tư nhà xưởng, máy móc, hệ thống điện, nước và các thiết bị phục vụ sản xuất.

Một số hộ cũng băn khoăn về yêu cầu chứng minh năng lực tài chính tối thiểu 5 tỷ đồng; một số ý kiến khác đề nghị làm rõ việc bảo đảm quỹ đất dành cho các cơ sở sản xuất của làng nghề...

Điều chỉnh phương án, dành ưu tiên cho làng nghề

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện Công ty cổ phần Hoàng Hưng Tiến cho biết, doanh nghiệp xác định mục tiêu của dự án là hình thành quỹ đất sản xuất tập trung, phục vụ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, bảo đảm yêu cầu về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và góp phần duy trì, phát triển nghề truyền thống.

Về mức giá, chủ đầu tư cho biết mức 25-27 triệu đồng/m² trước đây là mức giá chào khảo sát thị trường. Sau quá trình trao đổi với người dân, mức giao dịch hiện được doanh nghiệp đưa ra dao động từ 18-24 triệu đồng/m², tùy vị trí.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng phát biều chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Công Phương

Đối với các hộ dân, doanh nghiệp thuộc làng nghề Dị Nậu cũ, gồm thôn Bến và thôn Dị, chủ đầu tư sẽ áp dụng thêm chính sách giảm 1 triệu đồng/m² trong thời gian đăng ký từ ngày 28-9 đến 28-10-2026.

Đối với yêu cầu chứng minh năng lực tài chính 5 tỷ đồng, đại diện chủ đầu tư cho biết đây là tiêu chí nhằm đánh giá khả năng triển khai sản xuất của nhà đầu tư thứ cấp, hạn chế tình trạng đăng ký nhưng không đưa đất vào sử dụng.

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư cũng cho rằng đã hoàn trả và giải tỏa số tiền mà một số hộ từng chuyển khoản hoặc phong tỏa để chứng minh năng lực tài chính. Thời gian tới, việc đánh giá năng lực tài chính sẽ không chỉ căn cứ vào việc có tiền trong tài khoản mà sẽ xem xét tổng thể các yếu tố như báo cáo tài chính, số dư hoặc cam kết tín dụng ngân hàng. Đối với quỹ đất sản xuất, chủ đầu tư cam kết bảo đảm tỷ lệ tối thiểu dành cho 60% diện tích, tương đương khoảng 40.000m², cho các cơ sở sản xuất thuộc làng nghề.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng cho biết, trên tinh thần cầu thị, các bên đã cởi mở, đặt mục tiêu giải quyết từng vấn đề cụ thể thay vì để phát sinh kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng nguyên tắc dành quỹ đất ưu tiên cho các cơ sở sản xuất làng nghề Dị Nậu. Đồng thời, tạo khoảng thời gian ưu tiên để người dân trong làng nghề hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký.

Mặt khác, chủ đầu tư cần công khai, minh bạch thông tin. Theo đó, các tiêu chí tiếp nhận hồ sơ, khung giá và chính sách ưu đãi cần được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn và trên các kênh thông tin chính thức của địa phương.

Đối với giá thuê hoặc chuyển nhượng, xã đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đối thoại, linh hoạt trong thương thảo với người dân, hướng tới mức giá phù hợp với khả năng tiếp cận của các cơ sở sản xuất làng nghề, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.