Huy động sức mạnh từ cơ sở, trách nhiệm với người có công

Thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, xã Tây Phương xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đằng sau mỗi thông tin về liệt sĩ, mỗi khu vực được rà soát, tìm kiếm là mong mỏi của gia đình, thân nhân trong hành trình tìm lại người thân đã hy sinh vì đất nước.

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được UBND xã Tây Phương thực hiện thận trọng, chặt chẽ. Ảnh: Công Phương

Chia sẻ về chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương cho biết, yêu cầu đặt ra là phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên môn và địa phương, bảo đảm tính chính xác, nghiêm túc trong từng khâu. Cùng với đó, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ liên quan đến thông tin lịch sử, nhân chứng, hồ sơ và các quy trình chuyên môn, phải rà soát, xác minh, thực hiện đúng quy định.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy quân sự xã được giao tham mưu, phối hợp khảo sát, xác minh thông tin, chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu. Công an xã phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực thực hiện nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các thôn tham gia tuyên truyền, cung cấp thông tin, xác minh nhân chứng, vệ sinh cảnh quan, hỗ trợ các lực lượng trong quá trình triển khai.

Trước đợt khai quật, các lực lượng đã tổ chức 8 lượt khảo sát, rà soát thông tin, tài liệu lịch sử, xác minh nhân chứng và đo đạc khoảng 800m² tại 2 khu vực. Việc khảo sát, xác minh giúp chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phục vụ triển khai nhiệm vụ theo hướng chặt chẽ, đúng yêu cầu chuyên môn.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Hồng và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tây Phương Nguyễn Hữu Hùng đưa phần mộ chưa xác định được danh tính về khu vực lấy mẫu. Ảnh: Công Phương

Cùng với đó, xã Tây Phương chuẩn bị hậu cần, điều kiện làm việc tại hiện trường. Nhà bạt, mái che, bạt phủ, khu vực tập kết vật tư, nước uống và trang thiết bị được chuẩn bị, các đoàn thể, lực lượng tại địa phương tổ chức 4 lượt vệ sinh trong và ngoài nghĩa trang liệt sĩ với 250 ngày công. Những phần việc góp phần bảo đảm điều kiện triển khai nhiệm vụ, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của địa phương đối với công việc tri ân người có công.

Triển khai thận trọng, bảo đảm an toàn và đúng quy trình

Theo Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương, quá trình khai quật, lấy mẫu, xã Tây Phương huy động lực lượng phối hợp, duy trì công tác bảo đảm an ninh, an toàn và hậu cần. Đợt thực hiện nhiệm vụ diễn ra trong 7 ngày tại 2 khu vực với diện tích khoảng 800m², huy động 245 lượt người, trong đó có 98 lượt dân quân, lực lượng dân quân thực hiện 112 ngày công.

Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tuấn Trung và lực lượng làm nhiệm vụ đưa phần mộ chưa xác định được danh tính về khu vực lấy mẫu. Ảnh: Công Phương

Công an xã thường xuyên bố trí từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ ứng trực, lực lượng dân quân tổ chức trực đêm 10 lượt với 40 ngày công. Trong điều kiện thời tiết có lúc mưa gió, nắng nóng thất thường, các lực lượng chủ động che chắn khu vực làm việc, nghỉ luân phiên, theo dõi sức khỏe và điều chỉnh phương án khi không bảo đảm an toàn.

Nhờ sự chủ động trong tổ chức, phối hợp và thực hiện các biện pháp bảo đảm, quá trình triển khai không xảy ra mất an toàn. Trong quá trình thực hiện, các lực lượng chấp hành phân công, hiệp đồng, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, quản lý hiện trường, bảo quản mẫu, lập hồ sơ và bàn giao theo quy định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, việc thu dọn vật tư, vệ sinh, hoàn thổ, kiểm tra hiện trạng và bàn giao mặt bằng cũng được thực hiện đầy đủ.

Công an xã Tây Phương hỗ trợ người dân lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Công Phương

Đặc biệt, trong đợt triển khai, các lực lượng đã thu thập 88 mẫu, bàn giao đủ 88/88 mẫu cho cơ quan có thẩm quyền. Đây là kết quả quan trọng của quá trình khai quật, lấy mẫu, song cũng là bước tiếp nối trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các mẫu tiếp tục được theo dõi, phối hợp phân tích, giám định, đối chiếu theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Công an xã đã lấy mẫu ADN của 228 thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính. Việc thu thập, quản lý thông tin thân nhân được triển khai phối hợp, phục vụ quá trình đối chiếu, xác minh theo chức năng và hướng dẫn chuyên môn.

Với những thân nhân già yếu, lực lượng chức năng đến tận nhà lấy mẫu. Ảnh: Công Phương

Theo Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương, công việc tiếp theo là tiếp tục quản lý hồ sơ, phối hợp theo dõi kết quả phân tích, giám định các mẫu đã bàn giao, bổ sung thông tin khi có yêu cầu. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp tài liệu, thông tin, nhân chứng liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện chiến dịch, tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Phương cùng đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã được Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; Ban Chỉ huy quân sự xã và đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Giấy khen.