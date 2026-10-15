Xã Tây Phương: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Sự chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện đang góp phần đưa các dự án từng bước đi vào guồng, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hạ tầng và phục vụ đời sống nhân dân.

Bám việc, bám tiến độ để tháo gỡ khó khăn

Một trong những yêu cầu được đặt ra đối với công tác quản lý dự án tại Tây Phương là phải theo sát thực tế, không để những vướng mắc nhỏ tích tụ thành điểm nghẽn. Ban Quản lý Dự án - Đầu tư Hạ tầng xã Tây Phương thường xuyên phối hợp với các đơn vị thi công, tư vấn, cơ quan chuyên môn để cập nhật tình hình, kiểm tra tiến độ và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Tây Phương nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Đẩy nhanh tiến độ các dự án

Đối với các hạng mục đang triển khai, việc đôn đốc nhà thầu được thực hiện thường xuyên, tập trung vào những phần việc còn chậm, những hạng mục cần hoàn thiện để bảo đảm tiến độ chung. Cùng với tiến độ thi công, các yêu cầu về chất lượng công trình, vệ sinh môi trường, cảnh quan và điều kiện đưa công trình vào sử dụng cũng được quan tâm.

Với các dự án còn gặp khó khăn về mặt bằng, Ban Quản lý Dự án - Đầu tư Hạ tầng xã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và chính quyền cơ sở rà soát từng trường hợp, từng nội dung còn vướng. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt và phối hợp đồng bộ.

Tạo mặt bằng sạch, đưa công trình sớm phục vụ dân sinh

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, việc rà soát hệ thống hạ tầng và các công trình phục vụ dân sinh cũng được chú trọng. Những vấn đề liên quan đến tiêu thoát nước, giao thông, trường học và các hạng mục hạ tầng thiết yếu được theo dõi, đánh giá từ thực tế để có phương án xử lý phù hợp.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, những bất cập về tiêu thoát nước hoặc hạ tầng xuống cấp có thể tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành dự án đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm công trình phát huy hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

Để làm được điều đó, Ban Quản lý Dự án - Đầu tư Hạ tầng xã tiếp tục đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, từ theo dõi thủ tục, phối hợp giải phóng mặt bằng, kiểm soát tiến độ đến đôn đốc thi công và xử lý những phát sinh tại hiện trường. Trong mỗi khâu, sự phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án với các phòng, ban chuyên môn, chính quyền cơ sở và người dân có ý nghĩa quan trọng.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch, rà soát tiến độ từng công trình, tăng cường phối hợp và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Từ những công việc tưởng như thầm lặng phía sau mỗi dự án, sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác quản lý dự án đang góp phần tháo gỡ từng “nút thắt”, đưa các công trình từng bước về đích. Đây cũng là cơ sở để Tây Phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu thiết thực từ cuộc sống của người dân.