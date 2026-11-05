Xã Tây Phương: Lan tỏa tinh thần trách nhiệm cao trong mùa tuyển quân năm 2027

Trung tá Nguyễn Tô Duy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Phương cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Thủ đô về công tác tuyển quân năm 2027, Ban chỉ huy quân sự xã Tây Phương đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã ban hành các văn bản, kế hoạch liên quan đến rà soát, thành lập tổ tuyên truyền từ cấp xã đến các thôn, tổ khám tuyển đối với các công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2027.

Trung tá Nguyễn Tô Duy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Phương động viên công dân trong độ tuổi đến khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Công Phương

Thực hiện kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, các tổ công tác đã tuyên truyền, vận động, kêu gọi công dân đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 2-11 đến 8-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tây Phương triển khai đồng bộ, nghiêm túc và khẩn trương công tác tuyên truyền, lập danh sách, khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân cho các công dân trong độ tuổi trên địa bàn. Đây là khâu mở đầu có ý nghĩa quyết định nhằm đánh giá chính xác thể lực, sức khỏe ban đầu, làm cơ sở vững chắc cho các bước tuyển chọn tiếp theo.

Theo kế hoạch triển khai, công tác khám sơ tuyển được tổ chức tại các điểm gồm Trạm Y tế xã Tây Phương, Điểm Y tế xã và điểm tại thôn Canh Nậu. Đến ngày 5-11, toàn xã đã khám sơ tuyển được 6 thôn dân cư và còn 15 thôn dân cư sẽ khám trong 3 ngày 6-11 đến 8-11.

Công dân trong độ tuổi được khám mắt bằng thiết bị hiện đại. Ảnh: Công Phương

Trung tá Nguyễn Tô Duy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Phương cho biết, xã Tây Phương có đặc thù là địa bàn với nhiều thôn làng nghề nên thanh niên sau khi hoàn thành bậc học phổ thông thường có việc làm và thu nhập ổn định ngay tại địa phương. Do đó, để khắc phục những khó khăn, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, trang fanpage chính thức của xã, đồng thời chỉ đạo các đồng chí thôn trưởng thành lập và duy trì các trang mạng xã hội riêng tại từng thôn. Đặc biệt, đối với các công dân làm nghề tại các thôn làng nghề, lực lượng quân sự xã cùng cán bộ cơ sở đã trực tiếp xuống từng hộ gia đình để vận động, giải thích, giúp công dân và thân nhân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với Tổ quốc.

“Đến thời điểm hiện tại, có 26 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây là kết quả sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, cùng sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực và tinh thần trách nhiệm cao của các công dân trong độ tuổi nhập ngũ”, Trung tá Nguyễn Tô Duy nhấn mạnh.

Công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vui vẻ chụp ảnh lưu niệm tại điểm khám. Ảnh: Công Phương

Bên cạnh vai trò của lực lượng quân sự và chính quyền, Đoàn Thanh niên xã Tây Phương cũng phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Ông Đỗ Đăng Ba, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tây Phương cho biết, thời gian qua, đoàn thanh niên đã tích cực tổ chức tuyên truyền, khích lệ đoàn viên thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Theo ông Đỗ Đăng Ba, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và vận động, đến nay, toàn xã đã ghi nhận nhiều lá đơn tình nguyện viết tay đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ tình nguyện lên đường nhập ngũ, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ cho quê hương, đất nước.

Các công dân sau khi khám chuyên khoa sẽ được Giám đốc Trạm Y tế xã Tây Phương Nguyễn Quang Cần (ngồi ngoài cùng bên phải) kết luận chuyên môn. Ảnh: Công Phương

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn, ông Nguyễn Quang Cần, Giám đốc Trạm Y tế xã Tây Phương cho biết, Trạm Y tế xã Tây Phương bố trí 2 điểm y tế khám sức khỏe cho công dân thuận tiện.

Đồng thời, Trạm Y tế xã thành lập tổ khám chữa bệnh với 27 cán bộ, trong đó, có 10 bác sĩ đầy đủ các chuyên khoa, đảm bảo công tác khám sơ tuyển được tổ chức bài bản nhằm đảm bảo quy trình chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch và khách quan cho các công dân trong độ tuổi.