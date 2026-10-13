Xã Tây Phương kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thượng tướng Đỗ Căn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phí Quốc Tuấn, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Công Phương

Chương trình gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội do xã Tây Phương tổ chức với ba nội dung: Biểu diễn nghệ thuật, xem phim truyền thống và tọa đàm nhân chứng lịch sử, góp phần tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội.

Thông qua chương trình nghệ thuật, những năm tháng chiến đấu anh dũng của quân và dân Thủ đô trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ được tái hiện sinh động. Cùng với đó là hình ảnh Thủ đô kiên cường, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Những tiết mục giàu cảm xúc đã góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí quyết chiến, quyết thắng của các thế hệ cha anh.

Tại tọa đàm, các khách mời đã chia sẻ tinh thần chiến đấu bất khuất, ý chí kiên cường và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô. Ảnh: Công Phương

Bộ phim truyền thống “Giữ trọn lời thề Quyết tử” trình chiếu trong Chương trình đã làm nổi bật tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô trong các cuộc kháng chiến; đồng thời khắc họa phẩm chất chủ động, sáng tạo, kiên cường, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại toạ đàm, các khách mời đã làm rõ tinh thần chiến đấu bất khuất, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô, bồi đắp niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ hôm nay...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Công Phương

Những câu chuyện chân thực của các khách mời khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Thủ đô Hà Nội luôn phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Dù trong chiến tranh hay thời bình, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô luôn kiên trung, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Em Nguyễn Quỳnh Hương, Lớp 12A6, Trường THPT Phùng Khắc Khoan cho biết, đây là lần đầu tiên em được trực tiếp lắng nghe những nhân chứng lịch sử – các bác từng chiến đấu để bảo vệ quê hương kể lại những câu chuyện thời chiến. Những chia sẻ chân thực và sống động ấy mang đến cho em những cảm xúc dạt dào, chân thật mà qua sách báo hay phim ảnh em chưa từng cảm nhận được trọn vẹn.