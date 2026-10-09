Xã Tây Phương khởi công Cụm công nghiệp làng nghề Chàng Sơn giai đoạn 2

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương cho biết, dự án Cụm công nghiệp làng nghề Chàng Sơn giai đoạn 2 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ tạo thêm mặt bằng sản xuất tập trung, dự án còn góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề theo hướng xanh, sạch, bền vững, từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường sản xuất và đời sống của nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Phương

Để dự án có thể khởi công, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố Hà Nội và sự phối hợp của các sở, ngành, còn có nỗ lực của chủ đầu tư, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đây là điều kiện quan trọng để dự án chuyển sang giai đoạn thi công.

Theo Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương, khởi công mới là bước đầu, điều quan trọng là dự án phải được triển khai thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sớm phát huy hiệu quả. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thi công theo đúng quy định.

Đặc biệt, yêu cầu bảo vệ môi trường phải được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình xây dựng và vận hành cụm công nghiệp. Các vấn đề về nước thải, chất thải, tiếng ồn, khói bụi, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy cần được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực xung quanh.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Công Phương

Đại diện nhà thầu phát biểu, Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hưng Tiến Vũ Hữu Hưng cho biết, doanh nghiệp khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công các hạng mục bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và quy định của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.

Theo hồ sơ dự án, Cụm công nghiệp có quy mô 15,3ha, định hướng phục vụ các ngành nghề truyền thống của Chàng Sơn, trong đó có sản xuất đồ gỗ, các sản phẩm từ gỗ, nội thất gia dụng và những dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp. Tổng mức vốn đầu tư là 358,34 tỷ đồng.

Mục tiêu đặt ra là sử dụng hiệu quả diện tích đất theo quy hoạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất có thể hỗ trợ, liên kết với nhau trong hoạt động sản xuất, vận tải và cung ứng nguyên vật liệu. Dự án cũng hướng tới bổ sung những hạng mục hạ tầng thiết yếu như nhà điều hành, trung tâm dịch vụ thương mại giới thiệu sản phẩm, hệ thống xử lý nước thải, rác thải và hệ thống phòng, chống cháy, nổ.