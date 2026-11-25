Ngày 25-11, tiếp tục thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và kế hoạch của UBND thành phố về xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, xã Tây Phương thực hiện cưỡng chế 16 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Hồng cùng lãnh đạo xã Tây Phương chỉ đạo hỗ trợ người dân tự giác tháo dỡ đồ đạc. Ảnh: Hữu Dũng

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 16 hộ dân có công trình vi phạm đất đai tại thôn Vĩnh Lộc 1, xã Tây Phương đã đồng thuận, chủ động tháo dỡ, thu dọn tài sản. UBND xã Tây Phương đã huy động cán bộ, lực lượng các tổ chức chính trị - xã hội cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ 16 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Vĩnh Lộc 1 di chuyển tài sản, tháo dỡ, thu dọn mặt bằng đối với các công trình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trước đó, chính quyền xã đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động trực tiếp đến các hộ, thông tin rõ chủ trương của thành phố, quy định pháp luật và các quyết định xử lý vi phạm.

Quá trình gặp gỡ, trao đổi, giải thích giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm chấp hành, đồng thời nhận thức được những hệ quả, chi phí có thể phát sinh nếu không tự giác thực hiện. Từ đó, 16 hộ đã chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển đồ đạc, tài sản và có đơn đề nghị UBND xã hỗ trợ phương tiện, lực lượng tháo dỡ, thu dọn phần công trình còn lại.

Sau khi di chuyển đồ đạc, lực lượng chức năng đã cưỡng chế các công trình vi phạm. Ảnh: Hữu Dũng

Thay vì chỉ tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế, xã Tây Phương bố trí cán bộ các phòng, ban, đoàn thể, lực lượng tại cơ sở phối hợp hỗ trợ các hộ. Công việc tập trung vào di chuyển tài sản, thu dọn vật dụng, tháo dỡ phần công trình còn lại và giải phóng mặt bằng.

“Việc các hộ dân tự giác tháo dỡ, thu dọn tài sản trước khi tổ chức cưỡng chế là kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động kiên trì của chính quyền địa phương. Sự chủ động chấp hành giúp các gia đình hạn chế thiệt hại tài sản, giảm chi phí thuê nhân công, phương tiện tháo dỡ. Đồng thời, tiết kiệm thời gian, nhân lực và kinh phí tổ chức cưỡng chế cho chính quyền”, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng nhấn mạnh.

Qua việc hỗ trợ người dân khắc phục vi phạm, xã Tây Phương tiếp tục khẳng định quan điểm kết hợp tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để người dân tự giác chấp hành với kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên địa bàn.