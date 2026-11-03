Xã Tây Phương đưa pháp luật đến với người dân qua câu chuyện thực tế

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Tuấn Trung nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần tiếp tục đổi mới theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, gắn với những vấn đề thực tiễn, giúp người dân không chỉ nắm được quy định mà còn biết cách vận dụng trong cuộc sống.

Các diễn giả tham gia tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11 tại xã Tây Phương. Ảnh: Hữu Dũng

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng trao đổi, giải đáp những vấn đề pháp luật gắn với đời sống hằng ngày, từ thực hiện thủ tục hành chính đến giữ gìn trật tự công cộng và giải quyết mâu thuẫn tại khu dân cư.

Tại buổi tọa đàm, bà Tống Thị Hương, chuyên viên phòng Nội vụ - Tư pháp xã Tây Phương đã hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ, kê khai thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian đi lại trên môi trường số.

Thiếu tá Tạ Nam Sơn, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Tây Phương chia sẻ về trách nhiệm chấp hành pháp luật ngay trong sinh hoạt thường ngày, ý thức tự giác của mỗi gia đình, hộ kinh doanh trong giữ gìn trật tự, an toàn giao thông qua những tình huống về sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Nguyễn Thị Nhàn chia sẻ về vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Việc kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những bất đồng trên tinh thần tôn trọng pháp luật không chỉ hạn chế tranh chấp kéo dài mà còn góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Thông qua những tình huống thực tế và được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của xã Tây Phương, chương trình đã tạo điều kiện để người dân theo dõi, tương tác, tiếp cận kiến thức pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu.