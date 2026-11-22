Từ những tổ hỗ trợ ở khu dân cư

Đưa công nghệ số đến với người dân không chỉ dừng lại ở việc cài đặt ứng dụng hay hướng dẫn một vài thao tác trên điện thoại. Với địa bàn có nhiều hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, làng nghề và các nhóm dân cư ở độ tuổi khác nhau như xã Tây Phương, việc giúp người dân biết sử dụng, từng bước hình thành thói quen và khai thác hiệu quả các tiện ích số là yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

UBND xã Tây Phương tổ chức live stream quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn xã vào ngày 15-8. Ảnh: Công Phương

Xác định rõ điều đó, trong chiến dịch “100 ngày cao điểm chuyển đổi số”, xã Tây Phương đã kiện toàn 21 Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 21/21 thôn, với tổng số 210 thành viên. Các tổ trở thành lực lượng trực tiếp hướng dẫn người dân thực hành tiện ích số, hỗ trợ tiếp cận những ứng dụng phục vụ đời sống, hoạt động kinh doanh và giải quyết các nhu cầu hành chính.

Cùng với lực lượng tại cơ sở, xã triển khai 8/8 nhiệm vụ chuyển đổi số được giao, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị. Trong đó, Phòng Kinh tế chủ trì 5 nhiệm vụ, Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì 2 nhiệm vụ, Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì 1 nhiệm vụ. Việc giao nhiệm vụ gắn với tiến độ, trách nhiệm và kết quả giúp quá trình triển khai được kiểm đếm, theo dõi thường xuyên, hạn chế tình trạng thực hiện chung chung.

Trong cao điểm, xã tổ chức 36 hội nghị với 2.372 lượt cán bộ, công chức, trưởng thôn và thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng tham dự. Đồng thời, phối hợp với 11 doanh nghiệp, đơn vị cung cấp nền tảng, dịch vụ số tổ chức 38 buổi hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất. Qua các hoạt động này, hỗ trợ trực tiếp 16.583 lượt theo thao tác, nhu cầu sử dụng nền tảng.

Buổi toạ đàm Thuế và cuộc sống được tổ chức giúp người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn hiểu hơn về chính sách thuế. Ảnh: Hữu Dũng

Một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch là hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa tại Tây Phương, nơi các hoạt động thương mại, sản xuất và làng nghề gắn với đời sống kinh tế của đông đảo người dân.

Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương cho biết, xã có 2.578 lượt người thuộc diện hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Trong chiến dịch, xã đã hỗ trợ 1.550 lượt người, gồm 1.151 hộ kinh doanh và 399 doanh nghiệp nhỏ và vừa, đạt 200,3% chỉ tiêu giao là 774 đối tượng. Kết quả này tương đương 60,1% tổng số đối tượng thuộc diện hỗ trợ.

Đáng chú ý, việc hỗ trợ không chỉ dừng ở tiếp cận một nền tảng duy nhất. Có 1.057 đối tượng sử dụng từ 2 đến 3 nhóm nền tảng số, chiếm 68,2%; 485 đối tượng sử dụng từ 4 đến 6 nhóm nền tảng, chiếm 31,3%; 8 đối tượng sử dụng 1 nhóm nền tảng. Các ứng dụng tập trung vào bán hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng, hạ tầng và lưu trữ, kế toán, chứng từ cũng như thực hiện nghĩa vụ trên môi trường số.

Cùng với hỗ trợ sử dụng nền tảng, xã đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại 8/8 chợ dân sinh và 5/5 tuyến phố kinh doanh. Đây là giải pháp mở thêm phương thức giao dịch cho tiểu thương, người mua hàng, từng bước giảm phụ thuộc vào tiền mặt trong các hoạt động mua bán hằng ngày.

Công tác thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường điện tử cũng được quan tâm. Toàn xã đã triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đối với 91/91 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng; 7 hộ đăng ký mới hóa đơn điện tử và 115/115 hộ theo số liệu báo cáo thực hiện nộp thuế điện tử.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, xã đã đưa 11 sản phẩm lên sàn Shopee, gồm 6 sản phẩm OCOP và 5 sản phẩm làng nghề truyền thống, đạt 220% chỉ tiêu tối thiểu 5 sản phẩm. Xã cũng tổ chức livestream với sự tham gia của lãnh đạo UBND xã, quảng bá 28/28 sản phẩm, dịch vụ địa phương.

Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, phục vụ người dân

Không chỉ trong kinh doanh, chuyển đổi số tại xã Tây Phương còn được triển khai trong hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. 100% văn bản hành chính không mật được ký số, xử lý trực tuyến; 368/368 tài khoản HanoiWork được xác thực VNeID và hoạt động thường xuyên. Xã duy trì 413 thủ tục hành chính, trong đó có 86 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện.

Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 21/21 thôn trên địa bàn xã Tây Phương tích cực hỗ trợ người dân kê khai, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Ảnh: Nguyễn Hằng

Tính lũy kế 9 tháng năm 2026, xã tiếp nhận 23.769 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,72%. 100% hồ sơ có kết quả điện tử, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 98,13%, tỷ lệ hồ sơ toàn trình đạt 57,14%. Đặc biệt, trong tháng 8 và tháng 9-2026, xã Tây Phương xếp thứ nhất trong 126 xã, phường của Hà Nội về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số cũng được mở rộng đến các lĩnh vực thiết yếu. Các nhóm cộng đồng trên iHanoi được thiết lập tại 21/21 thôn, thu hút 8.360 người tham gia, với 7.015 bài đăng trong kỳ. Tại trường học, HanoiCheck được triển khai ở 22/22 cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú, hỗ trợ quản lý thông tin dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. 100% trường học thực hiện thu học phí, dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt.

Trong lĩnh vực y tế, 6.615 lượt khám sử dụng căn cước công dân, VNeID hoặc VssID trong kỳ, lũy kế 26.096 lượt; 100% ca khám bảo hiểm y tế sử dụng căn cước công dân hoặc VNeID. Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt 100% đối với 1.198 người có công, thân nhân và 4.937 đối tượng bảo trợ, hưu trí xã hội.

Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương cho biết, sau chiến dịch “100 ngày cao điểm chuyển đổi số”, xã xác định tiếp tục duy trì các nhóm cộng đồng trên iHanoi, thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ và tuyến phố kinh doanh, ứng dụng HanoiCheck tại trường học. Đồng thời, phát huy vai trò Tổ chuyển đổi số cộng đồng, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng số.

Từ những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là mở rộng số người được hướng dẫn, mà còn giúp các hộ kinh doanh duy trì hoạt động trên nền tảng số, hình thành doanh thu từ môi trường trực tuyến, nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ công và bảo đảm an toàn dữ liệu. Khi công nghệ trở thành công cụ quen thuộc trong công việc và sinh hoạt, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.