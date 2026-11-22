Ngày 20-11, đoàn công tác của lãnh đạo xã Tây Phương tiếp tục trực tiếp xuống Cụm công nghiệp cơ kim khí mở rộng Phùng Xá để gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Chuyển biến tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động xử lý vi phạm đất đai

Một số người dân tự giác tháo dỡ các vi phạm

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo. Tham gia đoàn có đồng chí Lê Thị Lâm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chuyên môn, Công an xã và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại các công trình vi phạm, đoàn công tác trực tiếp gặp gỡ từng hộ dân, thông tin cụ thể về chủ trương của thành phố, các quy định trong quản lý, sử dụng đất đai và yêu cầu xử lý những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Cùng với việc giải thích rõ trách nhiệm chấp hành, các thành viên trong đoàn kiên trì vận động người dân chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định.

Đặc biệt, đoàn công tác phân tích những lợi ích của việc tự giác chấp hành, giúp các hộ dân hiểu rằng việc chủ động tháo dỡ không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn hạn chế những thiệt hại về tài sản, thời gian và chi phí phát sinh nếu phải tổ chức cưỡng chế.

Kiên trì vận động, tạo sự đồng thuận từ cơ sở

Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận tại địa bàn là sau đợt tuyên truyền, vận động trực tiếp ngày 17/11, đến nay, một số hộ dân đã chủ động triển khai tháo dỡ công trình vi phạm. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của phương pháp tuyên truyền trực tiếp, lấy đối thoại, giải thích và vận động làm trọng tâm, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong chấp hành pháp luật.

Trong quá trình làm việc, đoàn công tác cũng dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của các hộ dân; đồng thời trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan, bảo đảm người dân nắm rõ chủ trương, trình tự và yêu cầu xử lý. Việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với đối thoại trực tiếp đã góp phần tạo sự chia sẻ, đồng thuận, hạn chế phát sinh những vấn đề phức tạp trong quá trình thực hiện.

Thực tế cho thấy, để xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, bên cạnh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của mình, việc tự giác khắc phục vi phạm sẽ thuận lợi hơn, góp phần giảm áp lực cho công tác quản lý nhà nước tại cơ sở.

Thời gian tới, xã Tây Phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân thực hiện tháo dỡ, khắc phục vi phạm theo đúng quy định; đồng thời phát huy vai trò của các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền thôn và các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp triển khai.

Với phương châm kiên trì vận động, đối thoại nhưng kiên quyết xử lý vi phạm, xã Tây Phương hướng tới bảo đảm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được giải quyết nghiêm minh, đúng quy định, góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.