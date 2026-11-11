Xã Tây Ninh Hòa triển khai xét nghiệm ma túy tại cộng đồng ở thôn Ninh Sim

Sáng 11-11, Công an xã Tây Ninh Hòa chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức xét nghiệm chất ma túy tại cộng đồng ở thôn Ninh Sim. Đây là thôn đầu tiên trên địa bàn xã triển khai hoạt động này theo kế hoạch tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy tại cộng đồng của UBND xã.

Thôn Ninh Sim có 655 hộ với 2.645 nhân khẩu; trong đó có hơn 1.300 công dân từ 14 đến 40 tuổi thuộc diện rà soát, xét nghiệm. Theo kế hoạch, hoạt động xét nghiệm tại thôn được thực hiện trong 2 ngày (11 và 12-11).

Người dân chủ động đến tham gia xét nghiệm.

Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên, nhiều người dân chủ động đến tham gia, phối hợp với lực lượng chức năng, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy tại địa phương. Quá trình xét nghiệm được tổ chức theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm tính khách quan, chính xác và bảo mật thông tin cá nhân, không kỳ thị, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân.

Các đoàn viên phối hợp thực hiện xét nghiệm.

Tây Ninh Hòa là địa phương được tỉnh lựa chọn làm điểm triển khai tầm soát ma túy tại cộng đồng. Để thực hiện nhiệm vụ, xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung kế hoạch. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong Nhân dân trước khi triển khai.