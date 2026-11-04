Xã Tây Ninh Hòa triển khai tổng rà soát, xét nghiệm ma túy tại cộng đồng

Sáng 4-11, UBND xã Tây Ninh Hòa tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy tại cộng đồng trên địa bàn. Đây là địa phương được tỉnh lựa chọn triển khai thí điểm tầm soát ma túy tại cộng đồng theo kế hoạch của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, công tác rà soát được triển khai trên toàn địa bàn xã, tập trung vào các khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy. Đối tượng được tập trung rà soát gồm: Người từ đủ 14 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao; công nhân, người lao động tại các công trình thi công đường cao tốc, khu vực lán trại, nhà ở công nhân; thanh thiếu niên và người dân tại các thôn. Việc xét nghiệm còn được lồng ghép trong đợt sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 nhằm tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng.

Quang cảnh cuộc họp.

Quá trình thực hiện chia thành 3 giai đoạn. Từ nay đến ngày 14-11, tập trung rà soát, lập danh sách, tuyên truyền, vận động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Từ ngày 15-11 đến 14-12, tổ chức xét nghiệm, xử lý kết quả. Từ ngày 15-12 đến 31-12, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhân rộng. Việc xét nghiệm được tổ chức tập trung hoặc theo từng nhóm, địa bàn, bảo đảm đúng căn cứ, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đáng chú ý, công tác xét nghiệm được gắn với việc xác minh, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, xác định tình trạng nghiện, tư vấn, hướng dẫn cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác rà soát, xác minh, lập danh sách; việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia xét nghiệm, nhất là các trường hợp vắng mặt, đi khỏi địa phương hoặc chưa đồng thuận…

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh Hòa yêu cầu Công an xã chủ trì rà soát, lập danh sách các trường hợp thuộc diện xét nghiệm, hoàn thành trước ngày 10-11; Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các kênh thông tin phù hợp. Mặt trận, các đoàn thể và các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp thực hiện.

Lãnh đạo xã nhấn mạnh, quá trình triển khai phải bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo mật thông tin, không kỳ thị hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, trường học, doanh nghiệp và đời sống người dân. Các đơn vị cần chủ động thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thí điểm, hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy năm 2027.