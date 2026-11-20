Ngày 20-11, các trường học trên địa bàn xã Tây Ninh Hòa, gồm: Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Ninh Hòa, THCS Tô Hiến Thành, Tiểu học Tây Ninh Hòa và Mầm non Tây Ninh Hòa tổ chức tọa đàm, gặp mặt và các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Tây Ninh Hòa.

Tại các buổi tọa đàm, đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, khẳng định ý nghĩa cao quý của nghề giáo, tri ân những đóng góp, tâm huyết của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh đó, các trường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ, biểu diễn văn nghệ, tặng hoa và quà tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Lãnh đạo xã và nhà trường tặng hoa tri ân cựu giáo viên Trường THCS Tô Hiến Thành.

Tham dự các hoạt động, lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường; đồng thời biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy. Lãnh đạo xã mong muốn các trường tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo thế hệ học sinh có tri thức, đạo đức, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Ninh Hòa.

Dịp này, các trường, đơn vị, nhà hảo tâm và Ban đại diện cha mẹ học sinh trao nhiều phần quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong đó, Phòng Giao dịch Agribank Tây Ninh Hòa trao 32 suất quà, học bổng với tổng trị giá 16 triệu đồng cho học sinh Trường THCS Tô Hiến Thành và Trường Tiểu học Tây Ninh Hòa. Bà Lương Thị Hồng - cựu giáo viên Trường cấp 1, 2 Ninh Sim (cũ), trao 21 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 16 phần quà cho các lớp Trường THCS Tô Hiến Thành, với tổng trị giá 13,5 triệu đồng.