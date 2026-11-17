Chiều 17-11, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Ninh Hòa phối hợp tổ chức Cuộc thi ẩm thực vùng miền, trò chơi dân gian liên khu dân cư hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần văn hóa - đại đoàn kết năm 2026.

Phần thi thuyết trình món ăn của thôn Suối Sim.

Phần thi thuyết trình món ăn của thôn Lam Sơn.

Tham gia hội thi ẩm thực có 9 đội đến từ 9 thôn trên địa bàn xã, mỗi đội gồm 4 thành viên. Mỗi đội lựa chọn một món ăn truyền thống đặc trưng, chuẩn bị và chế biến trước tại nhà, sau đó mang đến địa điểm tổ chức để trang trí, trưng bày và thuyết trình giới thiệu trước Ban Giám khảo. Các món ăn được đánh giá dựa trên chất lượng, giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa, nguồn gốc, nét đặc trưng văn hóa, hình thức trình bày và kỹ năng thuyết trình của các đội. Ban tổ chức hỗ trợ mỗi thôn 1 triệu đồng chuẩn bị món ăn tham gia hội thi.

Người dân tham gia trò chơi kéo co.

Bên cạnh cuộc thi nấu ăn, người dân các thôn còn hào hứng tham gia các trò chơi dân gian như: Kéo co, đập heo đất, bịt mắt bắt vịt. Các hoạt động thu hút sự cổ vũ, hưởng ứng của đông đảo người dân, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa trao giải nhất cuộc thi ẩm thực cho thôn Suối Sim.

Lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa trao giải nhì cuộc thi ẩm thực cho các thôn.

Đây là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực và phong tục truyền thống; qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các khu dân cư, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.