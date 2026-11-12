Xã Tây Ninh Hòa kiểm tra các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng do mưa lũ

Chiều 12-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tây Ninh Hòa tổ chức kiểm tra thực tế tại một số khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài trên địa bàn.

Đoàn đã kiểm tra khu vực Cầu Đỏ (thôn Tân Lập), cống thoát nước trên tuyến đường vận hành qua thôn Ninh Sim và bờ kè cầu Đống Đa. Đây là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ ngập, sạt lở, sụt lún đất khi mưa lớn kéo dài, có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình và việc đi lại của người dân. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tình hình thoát nước, lưu lượng nước qua các khu vực cầu, cống và hiện trạng công trình kè; rà soát các vị trí xung yếu để chủ động phương án ứng phó, kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đoàn kiểm tra khu vực Cầu Đỏ, thôn Tân Lập.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, xã Tây Ninh Hòa đã có thông báo cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Cụ thể, các khu vực đèo Phượng Hoàng, Thùng Cửa Sổ (thôn Ninh Tây); Suối Đá (thôn Tân Khánh); ven sông Cái (thôn Ninh Sim, Tân Lập); ven suối Búng (thôn Đống Đa, Lam Sơn); đồi Chín Khúc, Suối Sông Búng (thôn Sông Búng); Đồi Sim, hồ Suối Sim, khu C2, khu C3 và khu vực đồi núi gần thủy điện Ea Krông Rou (thôn Buôn Sim)…

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị quản lý hồ chứa nước chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực xung yếu, kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân. Người dân sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại các khu vực có nguy cơ cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại qua khu vực nguy hiểm khi mưa lớn, nước chảy xiết, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.