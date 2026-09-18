Xã Tây Khánh Vĩnh tổ chức ký cam kết thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Chiều 18-9, Đảng ủy xã Tây Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, yêu cầu và những nội dung trọng tâm của quy định trong quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo đó, việc cam kết phải gắn với chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm công việc, tiến độ thực hiện, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm phối hợp và trách nhiệm giải trình.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tây Khánh Vĩnh trao bản cam kết cho người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện cam kết được theo dõi, đánh giá hằng quý, hằng năm; kết quả là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại và xem xét công tác cán bộ theo quy định, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Đồng thời, tạo cơ sở để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể, thực chất, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.