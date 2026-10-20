Xã Tây Khánh Vĩnh tổ chức hội thi nấu ăn kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày 20-10, UBND xã Tây Khánh Vĩnh tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Mâm cơm quê - Gắn kết yêu thương, lan tỏa giá trị phụ nữ xã Tây Khánh Vĩnh”.

Hội thi thu hút 8 đội tham gia, mỗi đội có 6 thành viên là phụ nữ các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế và 5 thôn trên địa bàn xã. Trong 120 phút, các đội thực hiện chế biến món ăn, trang trí mâm cơm mang hương vị quê hương, ưu tiên sử dụng nguyên liệu địa phương gồm 3 món chính, 1 món phụ, 1 món canh và món tráng miệng. Sau phần thi nấu ăn, mỗi đội thuyết trình giới thiệu câu chuyện món ăn, giá trị dinh dưỡng và thông điệp về tình yêu gia đình, quê hương.

Lãnh đạo xã Tây Khánh Vĩnh trao giải cho các đội xuất sắc tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội khối trường học; giải nhì cho đội thôn Suối Cát; giải ba cho đội thôn Giang Ly và 5 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

Dịp này, lãnh đạo xã tặng 70 phần quà cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo nữ các trường học và thành viên các đội thi.