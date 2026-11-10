Xã Tây Khánh Vĩnh chốt chặn tại các điểm tràn bị ngập

Chiều 10-11, bà Ca Tông Thị Mến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Vĩnh cho biết, do mưa lớn, nhiều cống, tràn nhỏ trên địa bàn xã bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Vì vậy, địa phương đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Một chốt chặn tại điểm tràn thôn Hòn Dù.

Theo đó, xã đã bố trí rào chắn ở hai đầu các điểm ngập tại Đội 2, thôn Hòn Dù; thôn A Xay; thôn Suối Cát. Đồng thời, cắt cử lực lượng chốt chặn, không để người dân qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, xã thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các địa bàn, vị trí xung yếu; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trên hệ thống truyền thanh để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh.

Xã cũng đã xây dựng phương án di dời hơn 10 hộ dân sống tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.