Xã Tây Khánh Sơn: Nỗ lực đẩy lùi tảo hôn

Nhiều năm qua, trên địa bàn xã miền núi Tây Khánh Sơn không xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của những người có uy tín, trưởng thôn và đoàn thể ở các thôn. Họ là những “cánh tay nối dài” ở cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bà Cao Thị Chuyển (thứ 3 từ trái sang) vận động các học sinh đến lớp, không kết hôn sớm.

Mới đây, phát hiện em Cao Thị T., học sinh lớp 8 ở thôn Ha Nít nghỉ học 2 ngày, bà Cao Thị Chuyển - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ha Nít đã đến nhà tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi trò chuyện, biết em T. nghỉ học do gia đình có việc, bà Chuyển vận động em trở lại trường; đồng thời tranh thủ tuyên truyền cho gia đình về độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, điều kiện kết hôn và những trường hợp bị cấm kết hôn. Trong đó, bà đặc biệt lưu ý về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những hệ lụy đối với tương lai của trẻ em gái. “Ở độ tuổi của các em, việc cần thiết nhất là đến trường học tập, trang bị kiến thức để có tương lai tốt đẹp hơn. Tuyệt đối không được nghỉ học rồi kết hôn sớm, bởi cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, vất vả”, bà Chuyển nhấn mạnh.

Hiện nay, thôn Ha Nít có 314 hộ dân, với 1.250 nhân khẩu; trong đó có khoảng 50 em từ 14 đến dưới 18 tuổi. Một số em đã bỏ học, thuộc nhóm có nguy cơ kết hôn sớm. Vì vậy, các đoàn thể ở thôn tập trung tuyên truyền, vận động để người dân, nhất là các gia đình có con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên nhận thức đầy đủ về các quy định liên quan đến độ tuổi kết hôn, nguyên nhân và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh đó, xã Tây Khánh Sơn còn phát huy tiếng nói, vai trò của các già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bà Nguyễn Thị Sơn - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Du Oai chia sẻ: “Ở thôn, những già làng, người có uy tín có vai trò rất lớn trong giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước... Họ hiểu biết về phong tục, tập quán, có kiến thức, kinh nghiệm nên được người dân tin tưởng, làm theo. Khi phát hiện trường hợp có nguy cơ tảo hôn, thôn đều mời người có uy tín tham gia vận động, thuyết phục để các em không kết hôn trước độ tuổi quy định”.

Để phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xã Tây Khánh Sơn chú trọng phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục trẻ em về tình bạn, tình yêu, sức khỏe sinh sản và kỹ năng tự bảo vệ mình; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về những hệ lụy của tảo hôn. Cùng với đó, địa phương thường xuyên nắm tình hình tại các khu dân cư, nhất là những gia đình có con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên nhằm kịp thời phát hiện trường hợp có nguy cơ, tư vấn, vận động gia đình và các em, chủ động ngăn chặn từ sớm.

Theo bà Cao Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn, địa phương thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí chưa cao, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, những hạn chế về phong tục, tập quán, tâm lý và nhận thức trong hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình khiến nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn tiềm ẩn. Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, đồng thời gây áp lực đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn xã không xảy ra tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; có 3 trường hợp có nguy cơ tảo hôn được vận động, ngăn chặn kịp thời. Để thực hiện mục tiêu đẩy lùi, chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, với nội dung có trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, giúp người dân, phụ huynh và học sinh từ cấp THCS trở lên có thêm kiến thức, tự giác chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình, dân số.