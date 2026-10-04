Xã Tây Hồ tổ chức hoạt động 'Ngày dân vận ở cơ sở năm 2026'

Lãnh đạo xã Tây Hồ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ dân. Ảnh: N.ĐOAN

Hưởng ứng hoạt động, các lực lượng trên toàn xã chung tay thực hiện những phần việc thiết thực như: đồng hành hỗ trợ gia đình ông Phạm Khôi (thôn Phú Văn) láng nền nhà; chỉnh trang mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phân hiệu Phú Văn); dựng tuyến đường cờ, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường tại thôn Phú Văn...

Cán bộ, công chức xã tổ chức triển khai mô hình “Hành chính công lưu động” phục vụ người dân.

Đại diện các đơn vị của xã trao tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn. Ảnh: N.ĐOAN

Tại lễ phát động, lãnh đạo xã Tây Hồ trao kinh phí hỗ trợ xây mới 3 nhà đại đoàn kết (mỗi nhà trị giá 150 triệu đồng) do Câu lạc bộ Pickleball doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh khu vực Bình Dương hỗ trợ.

Đồng thời hỗ trợ, sửa chữa 1 nhà với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng; tặng quà cho 10 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Vũ Thị Thanh Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hồ, mỗi phần việc cụ thể của “Ngày dân vận ở cơ sở năm 2026” đều hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, cải thiện môi trường sống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Cùng với thôn Phú Văn, 18 thôn còn lại trên địa bàn xã cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc gắn với mô hình “Dân vận khéo”.

Người dân thôn Phú Văn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: N.ĐOAN

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và ban công tác Mặt trận các thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân duy trì, phát huy hiệu quả các phần việc sau ngày ra quân.