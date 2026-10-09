Xã Tây Hồ dự kiến bố trí 207 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030

HĐND xã Tây Hồ tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: THÁI BÌNH

Tại kỳ họp, UBND xã trình HĐND xã xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 với tổng vốn dự kiến phân bổ là 207 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố 42,5 tỷ đồng và ngân sách xã 164,5 tỷ đồng để thực hiện 84 danh mục dự án đầu tư.

Theo báo cáo, kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 của xã Tây Hồ hơn 77,5 tỷ đồng. Đến nay, địa phương giải ngân hơn 37,5 tỷ đồng, đạt 48,34% kế hoạch. Riêng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 được giao hơn 59 tỷ đồng, đã giải ngân 32,5 tỷ đồng, đạt 55%.

Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, tổng nguồn vốn dự kiến hơn 5,88 tỷ đồng (ngân sách thành phố bố trí 5 tỷ đồng, ngân sách xã đối ứng hơn 882 triệu đồng).

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại kỳ họp. Ảnh: THÁI BÌNH

Bên cạnh kế hoạch đầu tư công, HĐND xã xem xét, thông qua việc tạm giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số lượng hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND xã năm học 2026 - 2027.

Đồng thời, bố trí vốn đối ứng ngân sách xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; xem xét công tác nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND xã.

Kỳ họp cũng tập trung thảo luận các giải pháp phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.